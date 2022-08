‘James Bond’-franchise gaat verder: nog zeker tot 2037 op het scherm

Nieuwe 007

Hoewel dit alvast voor de Bond-fans zeer goed nieuws is, wacht er nog de ultieme vraag wie in de huid zal kruipen van het hoofdpersonage. De film ‘No Time To Die’ was de laatste prent voor Daniel Craig, die de rol gedurende vijftien jaar op zich nam. Maar wie wordt zijn opvolger? Hier is voorlopig nog geen nieuws over bekend, al gaan er wel al een hele tijd geruchten de ronde. Zo zou ‘Bridgerton’-ster Regé-Jean Page (34) een grote kanshebber zijn en was Idris Elba (49) ook in de running. Vermoed wordt nu wel dat die laatste zijn kandidatuur zou hebben ingetrokken. Of wordt het misschien ‘The Witcher’-ster Henry Cavill (39)?