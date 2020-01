Jameela Jamil onder indruk van Belgisch tv-spotje SDE

Een televisiespot voor het bekende koffiemerk Douwe Egberts gaat de wereld rond. Het filmpje - van Belgische makelijk - werd op een week tijd al bijna 10.000 keer bekeken op YouTube, en ook op Twitter leidt het een eigen leven. In de Verenigde Staten werd de spot, die mensen wil aanmoedigen om bij een kopje koffie échte gesprekken te voeren, door TV Guide omschreven als « a beautiful coffee commercial that has Twitter in tears ». Onder meer actrice Jameela Jamil (‘The Good Place’) deelde de spot al, vergezeld van heel veel hartjes, met haar miljoen volgers.

