Jambers toont unieke beelden van boer Charel en zijn weduwe Vera: “Ik ben nooit verliefd geweest op hem”

TV“Ik zag hem graag als mens, niet als liefdespartner”, vertelt weduwe Vera over haar overleden man boer Charel. Jambers bezocht haar op het erf en keerde terug met unieke beelden van hun huwelijk en zijn allerlaatste dagen. “Hij is gestorven terwijl ik hem vasthad.”

Honderden reportages maakte Paul Jambers (77), maar geen enkele is bekender dan zijn portret van boer Charel. In een aflevering over alleenstaande boeren bezocht Jambers de eenzaat op zijn erf in Lotenhulle en wat hij aantrof behoorde in een vingerknip tot het collectieve geheugen. Charel leefde op de boerderij van zijn ouders waar het sinds zijn geboorte in 1930 niet leek veranderd. Onvergetelijk zijn de beelden waarop 65-jarige boer een pan eieren bakt terwijl zijn katten er van mee eten of hoe hij zijn luttele tanden bloot lacht wanneer hij vertelt over zijn grote liefde waarmee hij niet mocht trouwen van zijn vader.

De reportage maakte van Charel de bekendste boer van het land. Bussen vol toeristen bezochten hem op zijn erf, televisiemakers stuurden hem naar alle uithoeken van de wereld en ook Jambers bracht hem nadien nog geregeld een bezoekje voor een follow-up. Charel - geboren als Karel Declerck - overleed in 2013, maar in zijn nieuwste ‘Jambers back to the 90s’ keert de reportagemaker terug voor een gesprek met zijn weduwe Vera Schouppe (59). Die bezorgde hem nooit vertoonde beelden uit haar persoonlijk archief waarop onder meer zijn laatste dagen in het ziekenhuis te zien zijn. De praatgrage lachebek was zo verzwakt dat hij amper een frons kan uitbrengen. “Hij is gestorven terwijl ik hem vasthad”, vertelt Vera tegen Jambers. “Ik denk nog heel vaak aan hem.”

Geen liefdespartner

De relatie van Vera met de Oost-Vlaamse herenboer beroerde de gemoederen. Zij zou met de 32 jaar oudere Charel getrouwd zijn omwille van het geld. Niets van, beweerde Vera steeds en ook vanavond herhaalt ze dat hij háár gevraagd heeft om te trouwen. Ook van dat huwelijk heeft Jambers unieke beelden. Daarop is te zien hoe de twee op de boerderij worden opgehaald in een Jaguar, het ja-woord bezegelen met een korte kus en tegelschuiven op de tonen van Paul De Leeuws ‘Ik heb je lief’. Charel - gezegend met een nieuw gebit en wat extra kilo’s - piept letterlijk van genot tijdens de dans, zijn kaak tegen de boezem van zijn kersverse echtgenote geplakt. Maar tot een fysieke consumptie van het huwelijk kwam het nooit, vertelt Vera.

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Boer Charel en Vera. © VTM

“Dat denken de mensen altijd, maar ik zag hem graag als mens, niet als liefdespartner. Het was een Platonische relatie, want ik ben nooit verliefd geweest op Charel.” Al geeft Vera ook toe dat Charel daar zelf iets anders van verwachtte. “Ik sliep boven, hij beneden”, legt ze uit. “Maar dan begon hij te roepen: ‘vrouwke, wanneer mag ik eens mijn goesting doen?’ Hij maakte er een liedje van, de ganse nacht.” Vera overwoog er op in te gaan maar een vriendin overtuigde hem het niet te doen. “Ik sprak hem aan en legde uit dat ik daarvoor niet naar hier was gekomen. Ik zei: ‘Als je me verplicht, ben ik geestelijk om zeep’. En daar heeft hij zich bij neergelegd.”

Kinderboerderij

Ook negen jaar na zijn dood woont Vera nog in de hoeve. Ze bouwde hem om tot een kinderboerderij, Charels Hof, waar alpaca’s, pony’s, kangoeroes, struisvogels, honden en pauwen rondlopen. In de schuur bouwde ze een ontmoetingsplaats met terras en wil ze artisanale pannenkoeken bakken. Het pand uitbaten lukt voorlopig nog niet want burgemeester Pieter De Crem wil haar naar eigen zeggen geen vergunning geven om van de schuur een opbrengsteigendom te maken.

Dat De Crem die niet wil geven zou te maken kunnen hebben met het criminele verleden van Schouppe. In 2018 werd ze veroordeeld tot een werkstraf nadat ze betrokken raakte bij een grootschalig drugsonderzoek. Haar zonen Stijn, Pieter en Tom zouden de boerderij gebruikt hebben als distributiecentrum om speed te verdelen over Vlaanderen. De drie zonen gingen daarvoor de cel in.

‘Jambers Back To The 90’s’ dinsdag op VTM, om 21u50.

