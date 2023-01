“Jaimie Vaes zou veelbesproken video van Lil Kleine zelf gelekt hebben aan de politie”

Lies Vandenberg­he is klaar voor de Gouden Schoen: “Ook voor mij blijft de winnaar een verrassing”

De Gouden Schoen is niet het enige wat zal shinen vanavond. Ook VTM-sportanker Lies Vandenberghe - die samen met Maarten Breckx en Gilles De Bilde de show in goede banen leidt - zal schitteren tijdens het prestigieuze voetbalgala. De presentatrice vertelt hoe het met haar zenuwen staat, of ze een babysit vond voor haar zoontjes én licht al een tipje van de sluier op over haar jurk. “Ik had drie opties, en ‘t is mijn favoriet geworden.”

12:00