Jaimie Vaes woont met zoontje Lío op Ibiza: “Wij zijn erg gelukkig hier”

Na het vermoedelijke geweldsincident op Ibiza werden Jaimie Vaes en Lil’ Kleine nog regelmatig samen gespot, maar in de toekomst zullen de twee wellicht iets minder vaak gezien worden samen. In haar realityserie ‘Jaimie: In The Vaes Lane’ vertelt Jamie namelijk dat ze momenteel permanent op Ibiza woont. Vermoedelijk in het voormalige appartement van Paris Hilton. “Ik ben hier heel gelukkig. Lío is hier heel gelukkig. Ik kan me momenteel geen betere plek wensen dan Ibiza.” Lil’ Kleine zelf woont voorlopig gewoon nog in Nederland.