Jaimie Vaes over het moment waarop haar relatie met Lil Kleine omsloeg: “Ik kreeg een heftige duw”

ShowbizzJaimie Vaes (33) heeft in haar nieuwe podcast ‘Hartzeer’, die ze maakt in samenwerking met LINDA.meiden, meer details prijsgegeven over de fysieke en mentale mishandeling van haar ex-vriend rapper Lil Kleine (27). “Hoe kon iemand die zo lief was, tegelijkertijd zo slecht voor me zijn?”

De relatie liep op de klippen nadat deze beelden opdoken waar Lil Kleine Jaimie Vaes mishandelde:

Het zijn heftige beelden. In februari lekte een video uit waarop duidelijk te zien is dat Lil Kleine het hoofd van zijn voormalige vriendin, en moeder van zijn zoontje Lío (3), Jaimie Vaes tussen een autodeur klemt. Eerder onthulde ze al dat deze beelden haar ‘redding’ zijn geweest, maar in haar podcast ‘Hartzeer’ licht ze nu nog meer details toe over de toxische relatie én over de mishandeling van haar ex-vriend.

“De relatie begon heel mooi en leek net een sprookje. Het gevoel dat alles kan en iemand je op een voetstuk plaatst. Ik voelde me net de koning te rijk, want iemand zorgde ervoor dat ik me zo goed voelde.” Maar na een jaar onstonden er barsten. “De eerste stukjes leken weg te vallen. De eerste keer dat er zich iets voordeed, wat erger was dan een doorsnee woordwisseling, was niet meteen heel extreem, maar was toen al echt niet oké.” Jaimie herinnert zich een momentopname op kerstavond. “We stonden op de grachten met een vriendin en een ruzie escaleerde al snel, waarop ik een heftige duw kreeg. Het was een kant die ik nooit eerder van hem zag. Mijn vriendin en ik schrokken zo erg, dat ik toen die nacht bij haar heb overnacht.”

Mentaal lijden

Nadien volgde er vaker fysieke mishandeling, maar ook mentaal kreeg Jaimie het zwaar te verduren. “Mentaal was het ook echt niet leuk. Er ontstond een bepaalde dynamiek bij ons thuis, een soort energie. Die momenten begonnen zich op te stapelen en het voelde net alsof ik de hele tijd op de toppen van mijn tenen moest lopen.” Andere mensen, waaronder haar vrienden, werden dit ook gewaar bij haar thuis. “Dat waren eigenlijk al rode vlaggen en ik had toen echt mijn grenzen moeten aangeven.” Jaimie was zich er fel van bewust dat deze relatie niet meer gezond te noemen was, maar had toch schrik deze af te breken. “Er is altijd angst voor het onbekende, misschien ook wel voor het verdriet. Als je me had verteld dat ik me nadien snel weer lekker zou voelen, dan had ik eerder de knoop doorgehakt. Maar ik was op dat moment al zo ver verwijderd van mezelf, dat ik het op dat moment echt niet inzag.”

Ze vervolgt: “Het verbale aspect en de manipulatie vond ik nog het heftigste van allemaal. Het klink gek. Maar fysieke geweldpleging is een momentopname. Maar psyche blijft hangen. Het leek wel alsof mijn systeem niet kon bevatten wat nu wel of niet echt was: zijn lieve of zijn slechte kant?”

