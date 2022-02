Jaimie Vaes laat voor het eerst van zich horen na arrestatie Lil Kleine met video van hun zoontje

TV Bart De Wever emotioneel tijdens verkoop van erfstuk: "Mijn hart breekt een beetje”

Bart De Wever (51) is het gewoon om hard te onderhandelen, maar bij zijn passage in ‘Stukken van Mensen’ krijgt hij het toch moeilijk door de mogelijke verkoop van een erfstuk. De N-VA-voorzitter heeft een Romeinse munt van zijn vader mee. “Het is mijn dierbaarste stuk.”

14 februari