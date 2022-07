Jaimie Vaes is teleurgesteld in Lil’ Kleine na aantreffen van leeg huis: “Dit is echt lef hebben”

In de show is te zien hoe Jaimie toekomt in het huis waar ze vroeger met Jorik Scholten - de echte naam van de rapper - samenwoonde. Ze kwam daar wat spullen ophalen, maar dat bleek geen makkelijke opgave. Jorik was haar namelijk voor, en legde al beslag op alles dat ook maar een beetje waarde had. “Het is triest, dit”, zucht Jaimie wanneer ze het huis leeg aantreft. Het ergste is nog dat ze alle waardevolle spullen kan zien staan door het raam. Jorik legde ze in een opslagkamer die hij op slot had gedaan. “Daar kan ik dus niet bij”, concludeert ze.