Jaimie Vaes heeft nog steeds moeite met Lil’ Kleine: “Het voelt heel ongemakkelijk als hij hier is”

Drie maanden geleden kwam Jaimie Vaes bebloed de lobby van haar hotel op Ibiza binnenlopen. Er zou een uit de hand gelopen ruzie met haar vriend Lil' Kleine hebben plaatsgevonden waarbij ze gewond raakte. Sindsdien doen de wildste verhalen over het koppel de ronde. “Ik vind het totaal niet leuk dat mijn relatie en gezin zo is uitvergroot in de media”, vertelt Jaimie in haar realityshow. Lang niet alle geruchten zouden waar zijn volgens haar. “Er komen heel veel cowboyverhalen bij, wat gewoon allemaal niet waar is. Ga je jezelf daar over verantwoorden? Ga je overal uitleg over geven? Nee.” Toch ontkent Jaimie niet dat er ook waarheid zit in sommige verhalen. “Ik wil ook niet zeggen dat er helemaal niks is.”

Exact de reden waarom zij en Jorik nog steeds een pauze nemen van hun relatie. “Je gaat van hét liefdeskoppel dat een huwelijk gepland heeft staan, naar een break. Zo zien we het ook echt: het is een break.” In haar realityshow vertelt ze haar beste vriend, Koen Kardashian, dat het momenteel nog gek aanvoelt om Jorik te zien. Jaimie verhuisde dan ook samen met zoontje Lío naar een appartement op Ibiza. “Het voelt heel ongemakkelijk als hij hier ineens is. Ik denk dat het heel goed is dat we even niet in elkaars aura zitten. Hij is natuurlijk wel de vader van mijn kind, dus je blijft elkaar zien. Maar het is wel heel anders dan dat je met elkaar in een huis woont. Het is nu nog even onwennig en heel pril.”