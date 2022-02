Jaimie Vaes heeft geen aangifte gedaan tegen Lil Kleine wegens mishandeling

Royalty Prins Andrew treft schikking in zaak rond seksueel misbruik: “Ik betreur m’n banden met Epstein”

Prins Andrew (61) heeft “een principiële schikking” getroffen met Virginia Giuffre (38), de vrouw die hem beschuldigt van seksueel misbruik. Hierdoor ontloopt hij een proces. Dat staat in een brief die naar de rechtbank is verstuurd door de advocaat van Giuffre. Het is onbekend welk bedrag de prins moet betalen om de zaak af te kopen. Wel is te lezen dat hij “een substantiële som” doneert aan een organisatie die opkomt voor de rechten van slachtoffers van seksueel misbruik.

15 februari