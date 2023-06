Jaimie Vaes gestopt met drinken: “Ik heb de resetknop ingedrukt”

Gezonde levensstijl

Vaes staat naar eigen zeggen iedere ochtend om zeven of acht uur op. “En dan sprint ik naar de sportschool.” Ook let Vaes op haar voedingspatroon. “Veel proteïnes, omdat ik wat meer definitie in mijn lijf wil. Ik heb de aanleg om slank te zijn, maar dat wil niet zeggen dat ik niet hard moet werken voor mijn lichaam”, vertelt ze. Vaes zegt ‘meer focus’ te hebben. Ook voelt ze zich ‘uitgerust en relaxter’. “Ik heb alle energie om dingen te doen die ik echt belangrijk vind.”

Vete met Lil Kleine

De influencer kwam de laatste tijd geregeld in het nieuws na haar breuk met Lil Kleine. Ze was “gewoon op” tijdens haar relatie met de Nederlandse rapper, vertelde de realityster eerder in het programma ‘Boerderij van Dorst’. “Heel mijn lichaam was één grote stressbal.’’ Na de breuk in 2022 volgden veel rechtszaken over de verdeling van hun eigendommen, zoals horloges en broodroosters. De twee stonden in januari voor het laatst voor de rechter, vanwege de omgangsregeling van hun zoontje Lío. De advocaten van beide partijen zeiden na afloop dat er afspraken zijn gemaakt over videobellen en eens in de twee weken fysiek contact.