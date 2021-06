Jaimie Vaes en Lil’ Kleine sturen duidelijke boodschap de wereld in: “Het is genoeg geweest”

ShowbizzLil’ Kleine (26) en Jaimie Vaes (31) hebben eerder al gereageerd op zogenaamde Ibiza-incident, maar nu blijkt dat alle geruchten en verhalen maar niet gaan liggen, reageerde het koppel nogmaals in een filmpje op hun sociale media. “Het is genoeg geweest”, klinkt het duidelijk.

Rapper Jorik Scholten werd iets meer dan een week geleden gearresteerd op Ibiza na een incident met zijn vriendin Jaimie Vaes. Zij zou ‘gewond en bebloed’ en met gescheurde kleding de hotellobby in zijn gerend, waarna de receptie de politie belde. De kamer van het stel zou daarnaast zijn vernield. Agenten namen de artiest, die zich ergens in het pand zou hebben verstopt, vervolgens mee. Een dag later werd Lil’ Kleine weer vrijgelaten en ook met zijn verloofde Jaimie was alles meteen weer koek en ei. “Roddels kloppen niet, wij houden erg veel van elkaar”, gaf het koppel kort na het incident mee in een verklaring.

Horrorverhalen

Alleen zijn de gemoederen ondertussen nog niet gaan liggen. Integendeel, want de verhalen over Lil’ Kleine en Jaimie Vaes klinken steeds luider en luider. “We hebben de ergste horrorverhalen over ons gehoord en gelezen”, vertelt Jaimie terwijl haar vriend Lil’ Kleine naast haar zit. Vervolgens maakt ze duidelijk dat alle geruchten moeten stoppen. Aanvankelijk dacht het koppel dat de verhalen zouden verdwijnen als ze zich rustig hielden, maar dat bleek duidelijk niet het geval te zijn.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Instagram: Jaimie Vaes

Verder wilden Lil’ Kleine en Jaimie nog iets duidelijk maken aan hun volgers. Zo stellen ze dat ze de liefste ouders zijn voor hun zoontje Lio. “We zullen hem nooit in een gevaarlijke situatie brengen”, klinkt het overtuigend. Daarnaast zou er ook geen sprake geweest zijn van fysiek geweld. “Natuurlijk maken we ruzie, maar van fysiek geweld was er geen sprake. De verhalen die nu circuleren, doen ons alleen maar pijn.” En ook Lil’ Kleine zelf beaamt dat hij zijn verloofde nooit kwaad zou doen. “Ik zou de moeder van mijn kind en de vrouw die ik graag zie nooit pijn doen. De leugens die verspreid worden, zijn dan ook niet aan de orde.”

Het koppel heeft dan ook nog maar één boodschap. “Laat het rusten en bemoei je met wat anders. Het is genoeg geweest. Het enige wat wij willen, is hier samen met ons gezin sterker uitkomen.”

LEES OOK: