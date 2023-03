Jaimie Vaes en Afshin Momadi na acht maanden uit elkaar

Vaes maakte in juli bekend een relatie te hebben met Momadi. De dj was toen al langere tijd als gewone vriend in haar leven, vertelde ze destijds. “Wij kennen elkaar heel lang. Ik denk al twaalf jaar. Hij is een hele goede vriend van mij altijd. Ik had geen behoefte aan een relatie, maar het is zo gelopen.’’ Vaes vond het wel zo fijn dat ze Momadi al lang kende. “Als je partner ook je beste vriend is, dan voel je je zo op je gemak. En dat heb ik nu met hem. Hij is in heel veel fasen van mijn leven erbij geweest, de leuke en ook de minder leuke dingen. Dus voor dit moment vult hij mij heel goed aan.’’