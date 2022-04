Jaimie Vaes blij dat beelden mishandeling Lil Kleine werden gelekt: “Was nodig om uit de situatie te komen”

Nederlands presentatrice Yvonne Coldeweijer deelde half februari enkele camerabeelden waarop te zien was hoe Jorik Scholten, zoals Lil Kleine echt heet, het hoofd van Vaes tussen een autodeur klemde. Hoe de beelden net tot bij Coldewijer zijn gekomen, is niet duidelijk. Vaes vertelt dat ze omwille van het onderzoek daar ook nog niks over kan onthullen. Maar zij vindt het zelf niet erg dat de beelden openbaar zijn gemaakt: “Als het niet zo expliciet naar buiten was gekomen, had ik hier niet gezeten en niet in deze situatie gezeten. Dat was niet gezond geweest. Ik denk dat het nodig was om uit deze situatie te komen. Er is geen weg terug. Dat had ik nodig, want ik ging altijd weer terug.”