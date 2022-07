Jaimie Vaes beschuldigt ex Lil Kleine van “pesterijen”: “Zijn gedrag wordt alsmaar erger”

ShowbizzDat het contact tussen Jaimie Vaes (32) en haar ex Lil Kleine (27) na de beschuldigingen van huiselijk geweld behoorlijk verwaterd is, was al een tijdje duidelijk. Maar de gemoederen tussen de twee exen zijn allesbehalve bedaard. In de tweede aflevering van haar realityreeks ‘Jaimie: In The Vaes Lane’ noemt ze het gedrag van de Nederlandse rapper “pesterijen”.

“Het zijn pesterijen”, klinkt het in de tweede aflevering van ‘Jaimie: In the Vaes Lane’, die vrijdag op discovery+ verschijnt. “Ik ben de moeder van zijn kind. Ondanks dat je uit elkaar bent, hoop je dat je een beetje respect krijgt en dat komt maar niet.” Lil Kleine, wiens echte naam Jorik Scholten is, werd in februari van dit jaar aangehouden op verdenking van mishandeling van zijn vriendin. Z'n relatie met Jaimie Vaes liep daarop stuk. “Zijn gedrag wordt alsmaar erger”, vertelt ze nu. “Maar ik laat me niet meer kwetsen of me zo behandelen.”

De realityster is dan ook benieuwd hoe het gedrag van Scholten zich uiteindelijk zal ontwikkelen. “Hopelijk zijn Lío en ik dan een paar stappen verder. Als meneer Scholten dan een vaderrol wil, hopelijk is hij dan ook wat gegroeid in zijn zijn en in zijn psyche. Want op dit moment denk ik dat zijn focus daar nog niet ligt. Ik weet niet waar, maar in ieder geval niet op verbetering.” Eerder gaf Jaimie al aan dat de rapper geen contact had met zoontje Lío. “Ik heb de volledige zorg op dit moment voor Lío. Ik hoop dat er in de toekomst wel verandering plaats gaat vinden. En zo niet, doe ik het zelf en doe ik het alleen.”

Nieuwe relatie

Ondanks dat Vaes en Scholten nu al een aantal maanden uit elkaar zijn, heeft ze nog steeds bepaalde verwachtingen van haar ex. “Maar sinds hij terug is gekomen uit Thailand, is er niets veranderd”, klinkt het nu. “Vooral tegenover Lío is zijn houding niet veranderd. Terwijl, hij zou daarheen gaan voor zichzelf en voor zijn zoon. Maar hij komt terug met een nieuwe relatie en dat is hartstikke leuk. Hij moet lekker genieten en doorpakken waar het kan, maar heb dan een beetje respect.”

Het Openbaar Ministerie liet eind juni weten dat het onderzoek naar Lil Kleine nog steeds loopt. Het onderzoek werd half februari gestart. Het OM liet toen weten de rapper te verdenken van een poging tot zware mishandeling van zijn verloofde.

