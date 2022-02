Jade Mintjens uit ‘De ideale wereld’ volgt Bert Gabriëls op als eindejaarsconferencier

Mintjes neemt eind dit jaar de #Eindejaars-voorstellingen van Bert Gabriëls over. Zelf gooit hiermee haar één belangrijke regel - geen moppen over de actualiteit maken - overboord. “Dat is materiaal met een erg beperkte houdbaarheidsdatum”, vertelt ze aan ‘Het Nieuwsblad’. “Wat maandag een fantastische grap is, kan donderdag al hopeloos achterhaald zijn. Maar toen ik aan mijn sets begon, merkte ik dat het toch verdacht vaak ging over wat er allemaal in de wereld gebeurt.” Mintjens wil naar eigen zeggen geen klakkeloze kopie van de show van haar voorganger. “Ik kijk met een andere blik naar de wereld dan een veertiger. Ik hoop veel leeftijdsgenoten aan te spreken.” Ze neemt dan ook haar gitaar mee en zal een muzikale voorstelling maken.