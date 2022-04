Jada Pinkett Smith spreekt zich voor het eerst uit over Oscarincident: “De familie richt zich op diepe genezing”

CelebritiesJada Pinkett Smith, de vrouw van Will Smith, heeft in haar Facebookserie ‘Red Table Talk’ voor het eerst iets gezegd over het incident dat zich op de Oscaruitreiking afspeelde tussen Will Smith en presentator Chris Rock. Ze zegt in een schriftelijke mededeling in het begin van de aflevering dat de familie druk bezig is met diepe genezing. Ook zegt ze op een gepast tijdstip het incident zelf te zullen bespreken. Al zal dat eerder iets voor later zijn, want Jada wil zich momenteel vooral focussen op haar familie.