Jada Pinkett Smith open over strijd tegen alopecia: “Moeilijk om te verbergen”

“Op dit punt kan ik alleen maar lachen”, vertelt Jada Pinkett Smith in een filmpje op Instagram. Ze toont er een fijn lijntje op haar hoofd waar het haar “plots” verdwenen is. “Jullie weten dat ik al een tijdje worstel met alopecia. Kijk nu naar dit lijntje hier. Het was er op een dag plots. En het gaat wat moeilijker worden om te verbergen, dus daarom wilde ik het met jullie delen. Zodat jullie er geen vragen over zouden stellen.”

Deze zomer verscheen Jada voor het eerst met een kortgeschoren hoofd op de rode loper. En ze is van plan om dat zo te houden, vertelt ze. “Zodat niemand denkt dat ik een hersenoperatie of zoiets heb gehad. Alopecia en ik gaan goeie vrienden worden.” Ze voegt er bovendien aan toe dat ze van plan is om haar hoofd te versieren met glitterstenen, “als een kroontje.”

De actrice vertelde in 2018 voor het eerst over haar strijd tegen alopecia. “Het was angstaanjagend in het begin. Ik stond in de douche en had plots handenvol haar in mijn handen. Ik trilde van angst.”

Volledig scherm Jada Pinkett Smith op de rode loper van 'The Matrix Resurrections' © REUTERS

