Jacques Vermeire wordt 70 en sleurt zijn kids mee het podium op: “Vanaf nu ben ik oud. De laatste fase is ingezet”

De podiumzaal van het Romboutscollege in Mechelen. Ietwat muf en oud, maar bovenal nostalgisch. Hij zag er de Woodpeckers optreden, schooltoneel door zijn leraren en wijlen acteurs Mandus De Vos en Ugo Prinsen. Het is de plek waar meneer Vermeire als 7-jarig manneke hét licht zag. De plek waar hij straf moest schrijven omdat hij de grappigste van de klas was. “Want de plezantste was niet de slimste van de klas.” Een zwans is nooit veraf, en bewijst hoe de kiemen van zijn humor vandaag nog wroeten in de houten tribune. “Superboeiend om te weten wat papa hier allemaal meegemaakt heeft”, zeggen Julie en Maxime - ze zijn er bij dit interview niet zomaar bij. Op de plek waar het allemaal begon, en waar hij midden jaren ‘70 zijn eerste uitverkochte show gaf, trappen de Vermeirekes volgend jaar in april hun eerste zaalshow met z’n drieën op gang.