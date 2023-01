Jacques Vermeire verklapt hoeveel duizenden euro’s al geboden werd voor DDT-pet: “Maar verkopen doe ik niet”

TV Philippe Geubels wordt quizmaster in nieuw Eén- programma (én zoekt nog kandidaten)

Philippe Geubels (41) gooit het over een andere boeg en presenteert in 2023 een gloednieuwe quiz op Eén. Elke week zal hij vier Vlamingen ontvangen die aan de haal kunnen gaan met een geldprijs. “Het is een quiz voor mensen die geen tijd hebben om hele dagen Wikipedia te lezen of ‘Trivial Pursuit’-kaartjes van buiten te leren”, klinkt het.

