Jacques Vermeire toont zijn danskunsten op Tiktok TK

04 januari 2020

18u24 0

Hoezo, TikTok is enkel voor jongeren? De familie Vermeire bewijst dat dat onzin is. Dochter Julie, die sinds ‘Dancing With The Stars’ het dansen niet kan laten, leerde vader Jacques enkele moves aan en postte het resultaat op de razend populaire filmpjessite. Groovy.