Jacques Vermeire struikelt en breekt schouder, try-outs zaalshow geannuleerd

Waar is Donald Muylle in nieuw Do­vy-spot­je?

“Wij maken uw keuken in België.” Was dat even verschieten, toen niet Donald Muylle in zijn sappige West-Vlaams maar tv-kok Loïc Van Impe in een nieuwe spot een van de bekendste slogans in de reclame in de mond nam. Paniek is overbodig: met Donald Muylle van Dovy Keukens is niets aan de hand, zo benadrukt hij zelf.

15 februari