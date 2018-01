Jacques Vermeire: "Mijn overstap van één miljard, dat was een even groot schandaal als de affaire-Bart De Pauw nu" KD

10u46 0 Dieter Bacquaert Jacques Vermeire, Ruben Van Gught Showbizz Jacques Vermeire was gisteren op de podcast van Qmusic bijzonder openhartig over zijn overstap van VRT naar VTM, nu twintig jaar geleden. "Vermeire die overliep voor één miljard frank, de mensen vonden dat niet tof, hé. Ik was gene toffe gast meer."

Jacques stond open voor een gesprek met de VRT, zo vertelde hij gisteren. "Ik heb gezegd: "Kijk ik heb dat aanbod gehad. Als jullie willen, kunnen we erover praten." Maar die hebben een maand niet gereageerd. En dan ben ik vertrokken naar VTM. Ik heb nog gebeld naar al die mensen om te zeggen: "Ik ga nu tekenen...""

"Terwijl ik aan het rijden was naar de persconferentie, was het al op het nieuws: "Jacques Vermeire is overgestapt naar VTM voor één miljard Belgische frank." Dus ik kwam toe hier, en al de journalisten, ook die van De Tijd, de Wetstraat, de Standaard en de kwaliteitskranten stonden mij op te wachten. We hebben het geval-Bart De Pauw nu. Wel, toen sprak men van het geval-Jacques Vermeire die overliep voor één miljard frank. De mensen vonden dat niet tof, hé. Ik was gene toffe gast meer."

