Jacques Vermeire openhartig over de darmkanker die hem trof: “De mensen willen lachen, ik mág mij niet laten gaan”

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Toen ik naar het ziekenhuis vertrok, dacht ik: ‘Misschien is dit de laatste keer dat ik mijn huis zie.’” Midden in zijn comeback-tour ‘5 voor 12', inmiddels zes jaar geleden, werd Jacques Vermeire (67) met darmkanker geconfronteerd. Deze keer, in aanloop naar zijn nieuwe show ‘Van 7 tot 77', voelt Jacques zich energieker dan ooit. Deze week in Dag Allemaal: een intiem gesprek.

Jacques Vermeire zit in de laatste rechte lijn naar z’n nieuwe show, ‘Van 7 tot 77', waarmee hij de komende maanden samen met Ruben Van Gucht de Vlaamse podia ­afschuimt. “Het wordt vintage ­Vermeire”, zegt hij. “Vergelijkbaar met de dingen die ik vroeger met Luc Verschueren deed. Ruben leidt de show en er komen twaalf personages langs, die uiteraard allemaal door mij gespeeld worden.”

Ben jij er fysiek klaar voor? Tenslotte sta je meer dan twee uur op het podium.

Ja, maar ik hoef daar niks voor te doen. Mijn conditie is meer dan in orde. Ik woon in een groot huis, hé. (lacht) Mijn bureau is boven, waardoor ik iedere dag vijftig of zestig keer de trap op en af moet. Ik ­probeer ook niet te bourgondisch te leven. Maar het zit toch vooral in het hoofd: de adrenaline en de goesting om te spelen.

Zes jaar geleden was het anders. Tijdens de premièrereeks van jouw show ‘5 voor 12’ werd vastgesteld dat jij darmkanker had. Hoe heb jij ontdekt dat er iets mis was?

Tijdens mijn optredens voelde ik dat ik me niet honderd procent kon geven. Ik had dikke voeten, krampen in mijn benen, een onregelmatige stoelgang en was af en toe duizelig als ik opstond uit de zetel. En als ik enkele kilometers rond het meer van Keerbergen fietste om naar de winkel te gaan, zat ik er helemaal door.

Kwam toen al de gedachte in je op dat het kanker kon zijn?

