Jacques Vermeire laat in ludiek filmpje zien hoe hij zijn schouder gebroken heeft

Eerder raakte al bekend dat het ongeval plaatsgevonden heeft in huiselijke sferen. Jacques is namelijk in zijn tuin gevallen terwijl hij aan het spelen was met Sunny, het hondje van zijn dochter Julie. De komiek struikelde over het beestje en is zo op zijn rechterschouder terechtgekomen. Volgers van Vermeire waren echter benieuwd naar beelden van de val zelf. En daar geeft Jacques Vermeire nu maar wat graag aan toe. “Voor de vele vragen: ‘Hoe is dat nu eigenlijk gebeurd, Jacques’?”, aldus de komiek in het onderschrift dat bij het ludieke filmpje hoor.

Verder schrijft Jacques Vermeire nog het volgende. “Revalidatie verloopt goed! Dank voor de vele berichten. Sunny en ik zijn nog steeds de beste vrienden, hoor!” Als gevolg van de val moest Jacques wel zijn aankomende tournee annuleren. Er lagen 35 shows vast, waaronder enkele try-outs, verspreid over de Vlaamse theaterzalen. Deze werden ondertussen overgenomen door Urbanus. “Verplaatsen was geen optie, want er zijn geen datums meer vrij in de zalen. En we hadden de tour al eens moeten opschuiven door corona”, aldus Jacques in een eerder interview met Het Laatste Nieuws. “En Urbain wílde optreden, maar zat met een tekort aan zalen. Het was heel simpel: laat hem mijn datums en zalen overnemen. Win-win is het niet, maar annuleren vond ik dramatischer. Nu kan Urbain er tenminste van profiteren. En als ik dat één mens gun, is hij het wel.”