Jacques Vermeire is helemaal terug: "Met taarten smijten, dat is fantastische humor"

Jacques Vermeire is helemaal terug. Hij voelt zich ‘als een coureur die nog klassiekers wil winnen’ en is ondanks alles nog even verliefd op onnozel doen. “Ik heb een héle goeie pipi-kaka-sketch in mijn hoofd.” Die gaat hij samen met Ruben Van Gucht brengen in de zaalshow ‘Van 7 tot 77’. Vermeire en Van Gucht oefenen nog even hun samenspel voor onze camera. Lees het volledig interview met Jacques Vermeire in onze pluszone.