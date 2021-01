Jacques Vermeire interviewt zijn dochter, rijzende ster Julie: “Zij krijgt nu de kansen waar ik 39 jaar op moest wachten”

TV Theo uit ‘Big Brother’ in tranen over overleden vader: “Hij zei dat er nog één ding was dat hij enkel mij kon toevertrou­wen”

5 januari ‘Big Brother’-deelnemer Theo leerden de kijkers bij de start van het nieuwe seizoen meteen kennen als een luide man die geen blad voor de mond neemt. Maar dat verandert helemaal wanneer hij over zijn eigen vader vertelt. “Op een moment nam hij mij mee naar de tuin”, zei Theo. “En toen zei hij: ‘Er is één ding dat ik alleen aan jou kan toevertrouwen. Hij zei: je moet dit, dit, dit en dit nog voor me doen, het gaat niet zo lang meer duren. Een dag later was hij dood.”