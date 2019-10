Exclusief voor abonnees Jacques Vermeire haalt uit naar Ruben Van Gucht: "We gaan dit uitvéchten in de rechtbank” FV

15 oktober 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Dit is een nachtmerrie geweest. Het zit zó diep... Ik zweer het u, nu ga ik tot op het bot.” Jacques Vermeire (68) is woedend, zoveel is duidelijk. Het liefst zou hij nu volop genieten van z’n reünie met Luc Verschueren (65). Maar eerst moet dus nog de rekening met Ruben Van Gucht vereffend worden. Dat schrijft het weekblad Dag Allemaal.

Jacques Vermeire en Luc Verschueren. Zeven jaar lang, van 1989 tot 1995, vulden ze zalen van Oostende tot Tongeren, en ze verkochten in totaal meer dan een half miljoen tickets. Tot ze vierentwintig jaar geleden een pauze inlasten in hun succesvolle samenwerking. De twee bleven wel kameraden, maar toch meer vanop afstand. Het wrong een beetje.

Jacques concentreerde zich op film- en televisiewerk, en toen hij in 2012 een comeback maakte op het podium, bleek niet Luc maar muzikant/komiek Dirk Bauters zijn aangever. Voor zijn nieuwste zaalshow ‘Van 7 tot 77’, die in het najaar van 2018 werd afgetrapt, werkte Jacques dan weer samen met VRT-sportjournalist Ruben Van Gucht. Tot Jacques en Ruben in een bits financieel dispuut verwikkeld raakten. In een gesprek met Dag Allemaal zette Luc Verschueren de deur op een kier voor een hernieuwde samenwerking met Jacques. En zie: niet veel later was dé showbizzreünie van het jaar een feit.

