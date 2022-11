Jacques Vermeire geeft inkijk in financiën van De Kampioenen: “Daar houd ik 20 euro aan over, ik noem dat Mickey Mouse-geld”

EXCLUSIEF. Julie Van den Steen verloor haar zwanger­schap. “Ik durf de kinderka­mer nog altijd niet te openen”

Presentatrice Julie Van den Steen (30) maakt vandaag bekend dat ze haar kindje verloor tijdens de zwangerschap. Aan NINA vertelt ze exclusief haar verhaal: hoe ze in enkele weken van de hemel naar de hel ging en over het verdriet dat door de buitenwereld zwaar onderschat wordt. “Het gesprek was koud, zakelijk, maar de impact immens. Ik ging van hoop en dromen naar ... er zit een dood kindje in mij.”

24 november