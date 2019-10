Exclusief voor abonnees Jacques Vermeire en Luc Verschueren herenigd op het podium: “We kunnen de vraag voor extra shows amper bijhouden” JOBG

06 oktober 2019

17u13

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz Ze zijn allebei 25 jaar ouder en twee kinderen rijker, maar de komische tandem Jacques Vermeire (68) en Luc Verschueren (65) bolt weer als in de gouden jaren. Een geluk bij een ongeluk dat Ruben Van Gucht (33) het voor bekeken hield als aangever in ‘7 tot 77’. Want hoe de komiek strijk gaat wanneer zijn aangever hem een loer draait en Vermeire nog een lachspier hoger schakelt: alsof het magie is.

Al een jaar is Jacques Vermeire geroutineerd in zijn zevende zaalshow, ‘7 tot 77’. Maar voor ‘nieuwkomer’ Luc Verschueren is het even wennen vooraleer hij zaterdag in Berlaar het podium op moet. “We hebben maar een paar weekjes kunnen repeteren, dat brengt toch wat spanning mee”, zegt hij. Al moeten ze vooral op hun buikgevoel vertrouwen, want eind jaren ’80, beginjaren ’90 verkocht dit gouden duo zowat elke zaal in Vlaanderen uit.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis