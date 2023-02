Jacqueline delft het onderspit bij ‘Big Brother’: “Ik heb absoluut niet gefaald”

BV Ellen en Gert Verhulst emotioneel over afscheid van hond Marcel: “Hij heeft gevochten als een beer”

In de laatste aflevering van het huidige seizoen van ‘De Verhulstjes’ neemt de familie afscheid van hun trouwe viervoeter Marcel. Ellen en Gert vertellen dat er na Marcels laatste operatie nog een bewogen periode volgde waarin ze het dier zichtbaar zagen aftakelen. “Opeens stopte hij met eten. En toen was het voorbij. Hij vermagerde en het leven was op”, vertelt Gert. Daarop barst Ellen in tranen uit. “Hij heeft gevochten als een beer. Ik ben super fier op hem”, snikt Ellen.

10 februari