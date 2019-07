Exclusief voor abonnees Jacky Lafon wist van breuk Laura Lynn en Matthias: “Opeens wilden ze elkaar na dat duet niet meer kussen” Redactie

30 juli 2019

06u01

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Laura Lynn (43) en Matthias Lens (33). De liefde is op. Voor hém toch, want Laura blijft achter met een gebroken hart. Een pijnlijke situatie, des te meer omdat ze nog tot begin september samen op het podium moeten staan. “Zo triest”, zegt hun revuecollega Jacky Lafon. “Maar ze gingen al een tijd niet meer als koppel door het leven.”

Bijzonder spijtig nieuws is het, de breuk van Matthias en Laura Lynn. Het koppel dat van bij aanvang veel tegenkanting kreeg, maar alle tegenslagen samen overwon. En sterker dan ooit leek, als trotse ouders van dochtertje Eliana (6) ook. Maar ergens onderweg, ettelijke maanden geleden al, zijn hun wegen toch uit elkaar gelopen.

Feit is dat Matthias een slopende periode achter de rug heeft. Eind vorig jaar kreeg zijn vader Jan - met wie hij erg close was - te horen dat hij kanker had, en de laatste maanden week Matthias niet van zijn ziekbed. Vorige week overleed Jan Lens, op 58-jarige leeftijd. Opmerkelijk: op het overlijdensbericht is al geen vermelding meer van Laura.

