Jacky Lafon verwelkomt nieuwe huisgenoot SD

30 mei 2018

17u42

Bron: Primo 0 Showbizz Een dik halfjaar na de dood van haar trouwe viervoeter Tasha, stelt Jacky Lafon (71) haar hart open voor een nieuw hondje. "Ik heb het kleinste en minst fraaie exemplaar uitgekozen, maar z ó schattig", vertelt de actrice.

Lafon, alom bekend als Rita uit 'Familie', kiest opnieuw voor een Maltezer "als eerbetoon aan Tasha". De viervoeter zal bovendien dezelfde naam dragen. "Ik heb lang getwijfeld of ik opnieuw een hond zou nemen", vertelt de actrice. "Tashke is niet te vervangen, zo'n lief hondje vind ik nergens meer. En trouw! Geen enkele van mijn mannen is zo trouw geweest als Tashke."

Toch hakte ze begin deze maand de knoop door, omdat ze zo blij was geweest met haar hondje. "Nadat ik verschillende asielen had bezocht, ben ik haar op moederdag gaan halen. Het is een heel grappig hondje. Ze loopt mij overal achterna, en is ontzettend lief. Ik heb heel gelukkig met mijn puppietje", klinkt het.

Op 13 oktober van vorig jaar moest Jacky afscheid nemen van haar allereerste Maltezer Tasha. Het beestje was al voor een groot deel blind en doof en kreeg er op de koop toe nog een hersentrombose bij. In samenspraak met de dierenarts liet ze het beestje inslapen. Het was een grote klap voor dierenvriend Lafon. "Uren hebben we samen op het strand gewandeld, ook bij regen en wind", vertelt ze. "Daarom heb ik een stukje van haar haar afgesneden en enkele dagen later in zee gelegd. Na mijn overlijden zou ik graag hebben dat ze mijn as ook in zee uitstrooien."

Jacky Lafon staat deze zomer op de planken in het Colisée in Blankenberge met de variété-show 'Cruise Nostalgie'. Info en tickets via www.kusttheatertickets.be.