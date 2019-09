Jacky Lafon vertelt in tranen over haar gewelddadige vader: “Ik was blij dat hij dood was” DBJ

26 september 2019

22u45 0 TV Jacky Lafon (72) heeft zich in de bedgeheimen van James Cooke openhartig uitgelaten over haar gewelddadige vader. Ze vertelde hoe hij haar moeder en haar zussen geregeld sloeg. “Ik was blij dat hij dood was”, vertelt ze.

“Ik heb een abnormaal strenge opvoeding gehad”, vertelt Jacky Lafon in het bed van James. “We zijn thuis altijd bang geweest van ons vader. Ik heb dikwijls slaag gekregen, maar mijn moeder en mijn zussen ook. ‘Waarom doe je dit toch’, heb ik hem vaak gevraagd.”

De ‘Familie’-actrice doet alle moeite om haar tranen tegen te houden terwijl ze haar verhaal doet. “Mijn vader heeft dingen gedaan die niet goed te praten zijn”, snikt ze. “Hij heeft zo’n stoute dingen gedaan dat ik blij was dat hij dood was.” Volgens de actrice is haar gebrek aan zelfvertrouwen nog steeds daar aan te wijten. Een gebrek aan zelfvertrouwen dat er als kind ook kwam door het feit dat ze dik was. “Ik had gigantische borsten, die probeerde weg te moffelen met strakke t-shirts, ze lachten altijd met mij”, vertelt de actrice.

Botox

James vraagt ook naar de grootste leugen die over Jacky Lafon de ronde doet. Dat is volgens de actrice dat haar hersens verlamd zijn door te veel botox. “Ik heb geen botox gedaan”, zegt ze. “Mijn lip heb ik dan weer járen geleden laten doen. Ik had er namelijk een snee van aan een mes te likken. Vanuit ‘Familie’ vroegen ze dat te laten naaien omdat er altijd lippenstift in kroop. Maar die dokter heeft mijn hele lip genaaid met de verkeerde draad, ik weet niet hoe dat die dikte er nadien is gekomen.”

Willy Sommers

Lafon bekent ook dat ze vroeger verliefd was op Willy Sommers. “Ik was altijd helemaal onder de indruk als ik hem zag”, vertelt ze. “Ik heb het hem nooit verteld, maar naar zo’n gevoel ben ik al heel mijn leven op zoek. Iemand die me graag ziet zoals ik ben, altijd goed gezind en veel humor. Een beetje zoals jij James”, besluit ze.