Jacky Lafon verliest zus aan corona: “Toen haar dochter er was, is ze nog één keer wakker geworden”

Showbizz2021 is voor Jacky Lafon (74) allesbehalve goed begonnen. Vlak na Nieuwjaar is haar zus Liliane op 75-jarige leeftijd bezweken aan Covid-19. "In totaal heeft ze vijf weken op de corona-afdeling gelegen, maar eigenlijk heeft ze die periode niet meer bewust meegemaakt. Alleen toen haar dochter bij haar was, is ze nog één keer wakker geweest", aldus Jacky Lafon in 'Primo'.