Jacky Lafon verliest zus aan corona: “Eén keer is ze goed wakker geweest, toen haar dochter bij haar was”

CelebritiesZe had gehoopt op goed nieuws uit Oostende, bij het begin van het nieuwe jaar. Na zoveel ellende in het coronajaar moest het wel beter zijn in 2021. Helaas is het voor Jacky Lafon helemaal anders uitgedraaid: kort na Nieuwjaar is haar zus Liliane op 75-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van Covid-19. In Primo doet Jacky het verhaal van de droevige strijd van Liliane, in de hoop dat door haar getuigenis sommige mensen de ernst van de situatie gaan inzien. ‘Nog te veel mensen wuiven deze crisis gewoon weg’, zucht ze.