Jacky Lafon verklapt: “Ja, ik ben opnieuw verliefd!”

28 augustus 2020

14u53

Bron: SBS 3 Showbizz Actrice Jacky Lafon (73), die jarenlang de rol van Rita Van den Bossche in ‘ Actrice Jacky Lafon (73), die jarenlang de rol van Rita Van den Bossche in ‘ Familie ’ vertolkte, is opnieuw verliefd. Dat vertelde ze ietwat onzeker tijdens een interview met Jani Kazaltzis (41) voor zijn nieuwe website. Welke man haar hart heeft veroverd, kan Jacky naar eigen zeggen niet kwijt. Al wil ze wel benadrukken dat de liefde wederzijds is.

Ze was lange tijd vrijgezel, maar nu heeft Jacky Lafon opnieuw liefdesgeluk gevonden. Dat verklapte de actrice op de bank bij ‘Drag Talk’, een nieuwe online talkshow van Jani Kazaltzis. Al bleef ze vooral diplomatisch op de vlakte. “Het is moeilijk, want ik mag het niet zeggen”, klonk het mysterieus over de identiteit van haar nieuwe vriend. “Ik ben er al eens verliefd op geweest. Het is niet wat het moet zijn, maar de situatie zo vind ik fantastisch. Ik doe niemand pijn. Ik weet: tot daar kan ik en niet verder. C’est la vie!”

Het is, voor zover geweten, van 2017 geleden dat Lafon een relatie had. Toen vertelde de actrice dat ze een nieuwe vriend had, maar hun romance liep uiteindelijk op de klippen. “Mijn laatste relatie is de grootste ontgoocheling van mijn leven geweest. Ik heb me serieus in die man misrekend”, vertelde ze toen in Primo. “Sindsdien is er niemand meer geweest, althans geen vaste relatie. Ik ben veel te bang om opnieuw gekwetst, belogen en bedrogen te worden. Ik sluit een nieuwe relatie niet uit, maar die zal ik dan toch vragen om een ingangsexamen te doen. Mondeling én praktisch.”

