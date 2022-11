Jacky Lafon tourt in 2023 door Vlaanderen met variétéshow: “Heel blij nog eens tot bij mijn fans te komen”

De ‘Grande Dame’ van het Vlaamse variététheater heeft grote plannen. Jacky Lafon zal in het voorjaar van 2023 haar nieuwe show ‘Zo dankbaar’ opvoeren op heel wat Vlaamse podia. Aan enthousiasme alleszins geen gebrek. “Het is van de HT&D-tour (‘Hygiëne Thuis & Daarbuiten’, red.) geleden dat ik op tournee ging door Vlaanderen, stel je voor, zo lang geleden! Ik ben heel blij nog eens tot bij mijn fans te komen. We gaan er samen één gezellig feest van maken.”

Over de show zelf kan ze alvast een tipje van de sluier oplichten. “We gaan het publiek verwennen en gelukkig maken met humor, zang en dans. Ik ga er vooral humor in steken, want de mensen hunkeren naar een lach vandaag.” Ze krijgt tijdens de tournee het gezelschap van gastzanger Jan Wuytens, onder meer bekend van ‘I Can See Your Voice’ én enkele professionele danseressen. Daarbovenop wist ze ook als special guest de Nederlandse Noi Pakon te strikken.