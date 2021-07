Jacky Lafon streed tegen de ziekte van Guillain-Barré: “Ik was volledig verlamd en kon zelfs niet meer praten”

Showbizz“Ik hoop dat ik dat nooit meer moet meemaken.” Jacky Lafon is duidelijk opgelucht dat ze ingeënt is met AstraZeneca, want et coronavaccin Johnson & Johnson kan naar verluidt een verhoogd risico geven op het syndroom van Guillain-Barré, een zeldzame spierziekte. En daar is ze al eens slachtoffer van geweest. In een interview vertelt Jacky, die begin dit jaar haar zus aan corona verloor, over haar ervaringen met deze ziekte. “Het was zelfs zo erg dat ze van plan waren om zo’n canule in m’n luchtpijp te plaatsen.”