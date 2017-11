Jacky Lafon nooit zo gelukkig: "Ik ben verliefd" Hans Luyten & TDS

Bron: Dag Allemaal 0 kristof ghyselinck Showbizz Jacky Lafon loopt op wolkjes! Haar jubileumtournee lokt uitverkochte zalen, maar vooral: vijf jaar na haar pijnlijke huwelijksbreuk met Guy, heeft ze een nieuwe liefde in haar leven. Morgen vertelt Jacky in 'Dag Allemaal' er voor het eerst alles over.

"Ik heb alles wat ik nodig heb. Voor mij is het weer ‘la vie en rose’, want ik ben niet meer alleen", vertelt Jacky ons. Ze werd gevraagd voor het VIER-programma 'Hotel Romantiek', maar bedankte vriendelijk omdat ze "geen partner meer zoekt".

"Gelukkigste vrouw ter wereld"

Veel meer wil Jacky voorlopig evenwel niet in haar hart laten kijken. "Want in het verleden ben ik altijd erg openhartig geweest over mijn relaties en dat is me niet goed bevallen. Daarom heb ik beslist om mijn privégeluk nu iets meer af te schermen. Maar ik wil wel zeggen dat ik me de gelukkigste vrouw ter wereld voel. Dat boezemt me trouwens ook een beetje angst in, want mijn leven lijkt nu te mooi om waar te zijn. Ik hoop echt dat dit mag blijven duren."

Na vijf jaar is er dus een nieuwe liefde in Jacky’s leven. Eind 2012 liet ze na een relatie van zes jaar weten dat haar huwelijk met Guy voorbij was. De echtscheiding met Guy was haar tweede, want eerder was Jacky ook al gehuwd met Nest Adriaensen, bekend van de Antwerpse groep De Strangers.

