Jacky Lafon heeft het tijdens tweede lockdown nog moeilijker: “Mijn ex en beste vriend Nest is nu voorgoed naar Spanje verhuisd”

Showbizz Jacky Lafon dan toch niet verliefd: “Hij beloog me al voor het goed begonnen was”

12 september Jacky Lafon is opnieuw verliefd. Althans, als we de webshow van Jani Kazaltzis mogen geloven. Maar écht verliefd is ze nooit geweest, vertelt ze in dit interview. Eerder gecharmeerd door een sympathieke man, die ze toevallig enkele keren had ontmoet in de supermarkt. Toen bleek dat hij had gelogen over zijn privéleven, was de kous voor Jacky meteen af. “Mannen hebben me in het verleden té vaak belogen”, zegt de sympathieke actrice en zangeres.