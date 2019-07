Exclusief voor abonnees Jacky Lafon, de koningin van de kustrevues: “Het publiek vindt nog altijd moeiteloos de weg naar mijn shows” CD

25 juli 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Jacky Lafon is deze zomer opnieuw de koningin van de ambiance aan zee. De actrice staat er al voor de zevende keer met haar eigen variétéshow op de planken, maar nog altijd gieren de zenuwen door haar lijf. Al een geluk dat ze geen stress ondervindt van een man aan haar zijde. “Voor een relatie heb ik geen energie meer”, zegt ze in een interview met het blad Story.

Wie ambiance zoekt aan zee, kan heel deze zomer bij Jacky Lafon terecht. In haar gelijknamige variétéshow deelt ze het podium met Luc Steeno, Laura Lynn, Matthias Lens, Frank Van Erum, het ballet en een internationale attractie. Toch is Jacky nog voor elke show zenuwachtig, bekent ze. “Na al die jaren slaat de stress nog steeds keihard toe. Ik moest zelfs naar de dokter met een beginnende maagontsteking, maar gelukkig bieden yoga en kruidenmedicatie soelaas. De haaruitval is erger: daar kan ik weinig aan doen. In de show draag ik pruiken en gelukkig herstelt het zich weer als de stress stopt, eind september.”

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis