Jack White kiest twee Belgische bands om voorprogramma te verzorgen tijdens Europese tournee

De Amerikaanse zanger Jack White komt tijdens de zomermaanden naar Europa. In juni en juli speelt hij in verschillende Europese steden. En daar hoort uiteraard een voorprogramma bij. Voor z'n show in Vorst Nationaal riep White de hulp in van de Belgische band Equal Idiots. En ook bij zijn twee concerten in Duitsland, Leipzig en Berlijn, zal ons land vertegenwoordigd zijn: daar treedt SONS op in het voorprogramma.

Hoe hij bij die twee bands terechtkwam? Door een interview op Studio Brussel uit 2019, zo blijkt. In dat interview liet Michèle Cuvelier hem wat Belgische artiesten horen. Zo vond hij Equal Idiots meteen ‘cool’: “Ze doen mij denken aan The Hives. En dat is een compliment, want ik hou van The Hives.” Al had hij wel een waarschuwing: “Zijn ze met 2? Bands met 2 draaien nooit goed uit. Dat moet je niet doen.” Een verwijzing naar zijn tijd in het muzikale duo The White Stripes. Ook over SONS was hij toen enthousiast: “Cool! Ik hou van de stijl van de bassist. De drummer is ook erg goed, zie ik.”