Jack Black krijgt een ster op de Hollywood Walk of Fame en viert dat op zijn geheel eigen manier KDL

19 september 2018

10u14 0 Showbizz Jack Black, de acteur die we onder meer kennen van films als 'School of Rock', 'Kung Fu Panda' en 'The Holiday' heeft een ster op de Hollywood Walk of Fame. De acteur vierde dat op geheel eigen wijze.

Hij ging erop liggen, hij gaf het kusjes, hij sprong erboven,... Jack Black was duidelijk erg blij met zijn ster op de Hollywood Walk of Fame. De acteur vertelde in zijn speech dat hij het nu eindelijk "officieel gemaakt heeft in de acteerwereld" en kondigde dan ook, ludiek, zijn pensioen aan. Eindigen deed de acteur met een boodschap voor de Amerikaanse president Donald Trump. "Ik hou zoveel van jullie allemaal. Behalve van Donald Trump. Hij is een stuk stront", klonk het.