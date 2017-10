Jack (10) verslaat leukemie en heeft zelfs 'The Force' in ontroerende aflevering 'Hoe Zal Ik Het Zeggen' avh

21u46

Bron: VTM 0 VTM VTM Showbizz Vorige week nam komiek Jens Dendoncker acteur Rik Verheye beet en deze week was actrice Ruth Beeckmans aan de beurt in een nieuwe aflevering van ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen’. Maar het was de jonge Jack die alle harten stal.

Omdat Jack hard heeft gestreden tegen leukemie, vonden zijn ouders dat hij in de bloemetjes moest worden gezet. Met de hulp van het team van 'Hoe Zal Ik Het Zeggen' deden ze hem even geloven dat hij 'The Force' had. Hij versloeg zelfs Darth Vader himself. Een prachtig moment.

Lees ook Ook BV's moeten eraan geloven in nieuw programma met verborgen camera

Actrice Ruth Beeckmans auto is volgens haar vriendin en collega Sarah Vangeel een stort en dat zal ze geweten hebben.

Philippe laat zijn zus Stephanie regelmatig opdraaien voor de lege benzinetank van hun gedeelde wagen. Stephanie heeft daar genoeg van. Na deze ontmoeting met een demonische tweeling zal Philippe ongetwijfeld wél tanken als het waarschuwingslampje begint te branden…