JAAROVERZICHT. Van deze bekende personen moesten we afscheid nemen in 2019

30 december 2019

14u00 6 Showbizz Het is de minst leuke lijst om te maken aan het eind van het jaar, maar het is er eentje waar we helaas niet buiten kunnen. Nu het 2019 bijna voorbij is blikken we terug op alle bekende personen die we dit jaar verloren hebben, zowel in Vlaanderen als in Hollywood.

Carol Channing (97), de originele ‘Hello Dolly’ - 15 januari

Actrice Carol Channing is op 97-jarige leeftijd overleden. Channing werd wereldberoemd met haar vertolking van koppelaarster Dolly Levi in de hitmusical ‘Hello Dolly!’. Voor deze rol ontving de actrice in 1964 een Tony Award. Channing stierf aan de gevolgen van meerdere beroertes die ze het afgelopen jaar kreeg.

Etienne Vermeersch (84) - 18 januari

Etienne Vermeersch was een van de bekendste en invloedrijkste Vlaamse denkers en had een belangrijke stem in een aantal grote debatten zoals euthanasie en abortus. Vermeersch koos voor euthanasie: “Ik sterf dankzij mijn levenswerk”, schreef hij vlak voor zijn dood.

Marcella (94), tv-gezicht - 3 februari

De identieke tweeling Jeanne en Marcella verwierf begin 2000 plotseling nationale bekendheid toen ze het gezicht waren van een rubriekje in het VTM-programma ‘Hart Van Vlaanderen’. Het leven in de spotlights ging hen goed af. Als ze geen winkel openden of een voetbalwedstrijd aftrapten, stonden ze in een dancing foto’s uit te delen. Jeanne en Marcella, geboren in Anderlecht, woonden 72 jaar in Leuven waarvan meer dan 40 jaar in Sint-Maartensdal en zijn kapsters van opleiding. Hun ouders hadden nog een café op de Vismarkt. Jeanne trouwde in 1947 met een beroepsmilitair maar dat huwelijk hield geen stand. Toen haar man stierf in 1999 ging ze opnieuw samenhokken met Marcella. Ruzie maken deden ze zelden. Jeanne overleed in november 2018. Slechts enkele maanden later, in februari dit jaar, stierf ook Marcella.

Arne Decock (18), Ketnet Musical-ster - 17 februari

De Ketnet Musical-ster kwam om het leven in de buurt van de spoorlijn in Boom. Arne klauterde over een hek en op een elektriciteitspaal. Hij zou met een stok de hoogspanningsleiding hebben geraakt. De jongen werd geëlektrocuteerd en viel naar beneden. De hulpdiensten konden hem niet meer redden.

Willy Willy (59) - 13 februari

Willy Willy, echte naam Willy Lambregt, genoot enorm veel respect in de muziekwereld. Hij begon als gitarist bij Arbeid Adelt, de rockband van Marcel Vanthilt. In 1987 schreef hij mee aan de hit ‘Just A Friend of Mine’ van Vaya Con Dios. Nadien stapte hij over naar The Scabs waar hij zijn grootste successen mee beleefde.

Bob Van der Veken (90) - 18 februari

Hij werd een klein beetje onsterfelijk als Paul Thienpondt in ‘de Collega’s’, maar in de nacht van zondag 17 op maandag 18 februari overleed diens vertolker Bob Van der Veken op 90-jarige leeftijd.

Karl Lagerfeld (85), mode-ontwerper - 19 februari

Lagerfeld stond sinds 1983 aan het hoofd van het iconische modehuis Chanel, dat opgericht werd door Coco Chanel. Hij lanceerde tot acht collecties per jaar. Hij was het ook die - het toen nog onbekende - model Claudia Schiffer binnenhaalde voor een show, waardoor ze wereldwijd doorbrak. Hij redde Chanel van het failliet en gaf het huis naar eigen zeggen “een modern laagje”, terwijl hij toch trouw bleef aan de “geest van Chanel”. Zijn kat, Choupette, was zijn voornaamste erfgename.

Keith Flint (49), frontman van The Prodigy - 4 maart

Keith Flint, de frontman van de iconische band The Prodigy, werd 49. Flint werd dood aangetroffen in zijn woning in het Engelse Essex. Flint stapte zelf uit het leven. Flint is een van de meest iconische figuren uit de Britse muziekscène met zijn energieke live-optredens, zijn opvallende haar en tatoeages. In de jaren negentig brak hij met The Prodigy door met hits als Out of Space, Firestarter en Breathe. De singles van muzikaal brein Liam Howlett werden ook hier grote successen. De groep was headliner op Torhout-Werchter en Rock Werchter, Pukkelpop, Axion Beach en I Love Techno.

Luke Perry (52), acteur - 4 maart

De Amerikaanse acteur Luke Perry is enkele dagen nadat hij een beroerte kreeg, overleden. Volgens zijn woordvoerder werd Perry getroffen door een zware hersenbloeding. Zijn laatste uren was de acteur omringd door zijn naaste familie. “We zijn dankbaar voor de massale steunbetuigingen en gebeden, die Luke van over de hele wereld heeft ontvangen”, klinkt het. Perry speelde op het moment van zijn overlijden nog mee in de populaire serie ‘Riverdale’. De opnames werden een tijdje stilgelegd zodat de cast kon rouwen.

Lotte van der Zee (20), Nederlands model - 6 maart

Het Nederlandse model Lotte van der Zee is op 20-jarige leeftijd overleden. Dat nieuws werd bekendgemaakt door haar ouders, via sociale media. Lotte, twee jaar geleden gekroond tot Miss Teenager Universe, werd eind februari getroffen door een hartstilstand tijdens een skivakantie in Oostenrijk. Ze werd in kritieke toestand overgebracht naar een universitair ziekenhuis in München, waar zij in slaap werd gehouden. Even later overleed ze aan orgaanfalen.

Paul Severs (70), zanger - 9 april

De Vlaamse artiest werd op 12 maart in het ziekenhuis opgenomen nadat hij een hartaanval kreeg en hard ten val kwam met zijn fiets. Hij belandde in een coma, waaruit hij na een tijdje ontwaakte. De laatste weken bleef zijn toestand echter kritiek en kreeg Severs verschillende bloedklonters, waardoor hij twee keer opnieuw wegzakte in een coma. “De dokters in Erasmus hebben hun uiterste best gedaan maar de hersenschade die hij opliep tijdens de val van zijn fiets – veroorzaakt door een zware hartaanval - bleef elke dag erger worden. De daarop volgende verschillende complicaties hebben onvermijdelijk tot zijn spijtige overlijden geleid”, schreef zijn zoon, Christophe Severs, op Facebook.

Christophe Lambrecht, radiostem - 5 mei

Radiopresentator Christophe Lambrecht is op 48-jarige leeftijd overleden aan hartfalen. Lambrecht was vooral bekend als radiopresentator bij Studio Brussel. Hij presenteerde op weekdagen het programma Music@Work in de voormiddag. Hij laat zijn vrouw, Anda, en drie kinderen - Helena (18), Bruna (14) en Maurice (5) - achter.

Doris Day (97), actrice en zangeres - 13 mei

De Amerikaanse actrice en zangeres Doris Day is op 97-jarige leeftijd overleden in haar woning in Carmel Valley, Californië. Day stierf in aanwezigheid van een aantal goede vrienden aan de gevolgen van een longontsteking.Doris Day werd wereldberoemd als zangers en actrice in filmdrama’s, musicals en een aantal onschuldige, licht erotische sekskomedies. Vooral in de jaren vijftig en zestig was ze enorm populair. Onder meer door de megahit ‘What Will Will Be, Will Be (Que Sera, Sera)’ uit de Alfred Hitchcock-film ‘The Man Who Knew Too Much’. In de periode 1968-1973 schitterde ze in de televisieserie ‘The Doris Day Show’.

Niki Lauda (70), autocoureur - 20 mei

De Oostenrijkse voormalige Formule 1-coureur Niki Lauda is op 70-jarige leeftijd overleden. Lauda, die drie keer wereldkampioen werd bij de Formule 1, werd zeventig jaar. Lauda was voor zijn dood opgenomen in een medische privékliniek in Zwitserland, waar hij dialyse onderging vanwege nierproblemen. De Oostenrijker was nog herstellende van een dubbele longtransplantatie, die hij vorig jaar augustus onderging nadat hij een longinfectie had opgelopen. Hij herstelde goed van de ingreep, maar zijn gezondheid was sindsdien broos. In januari van dit jaar belandde hij nog op de intensive care omdat hij tijdens zijn revalidatie griep kreeg. Lauda laat vijf kinderen achter, twee zonen uit zijn eerste huwelijk met Marlene Knaus, een buitenechtelijke zoon en een tweeling uit zijn tweede huwelijk met Birgit Lauda, met wie hij tot zijn dood gehuwd was.

Martine Bijl (71), zangeres actrice - 30 mei

De Nederlandse presentatrice, bekend van onder meer ‘Heel Holland Bakt’, overleed in bijzijn van haar familieleden aan de complicaties van de hersenbloeding die ze in september 2015 kreeg. “Het is alsof er een vreemd wezentje in mijn hoofd kroop”, zei Bijl over die hersenbloeding in haar boek ‘Rinkeldekink’.

Barry Hughes (81), voetbaltrainer - 2 juni

Na een kort ziekbed is oud-voetbaltrainer Barry Hughes op 81-jarige leeftijd overleden. Hughes, geboren in Wales, speelde in zijn jeugdjaren voor West Bromwich Albion in Engeland. Daarna vertrok hij naar Nederland waar hij uitkwam voor Blauw-Wit en Alkmaar ‘54. Bij die laatste club begon Hughes in 1966 ook zijn trainerscarrière. Daarna was hij als coach onder meer werkzaam bij Go Ahead Eagles, Sparta, FC Utrecht, MVV, FC Volendam en HFC Haarlem, waar hij al snel het grote talent van Ruud Gullit ontdekte. Zowel op als naast het veld was Hughes een markante persoonlijkheid. Hij nam diverse carnavalsliedjes op, speelde gastrollen in tv-series en presenteerde zijn eigen tv-quiz. Bekend is ook zijn act met een rolfluitje in 1978 als trainer van Haarlem tijdens een voetbalwedstrijd tegen AZ’67, waarin hij zijn nogal formele collega Georg Kessler te kijk zette.

Dr. John, pianist - 6 juni

Zesvoudig Grammy-winnaar Dr. John is op 77-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval overleden. Hij is een van de meest geëerde pianisten in de rijke muziekhistorie van de stad New Orleans. Dr. John, geboren als Malcolm John Rebennack, groeide op in een muzikantenfamilie. Zijn tante leerde hem pianospelen, terwijl zijn vader hem al van jongs af aan meenam naar muziektenten, waar hij het geluid verzorgde. Als tiener speelde Rebennack al in ruige bars en stripclubs. Hij ontwikkelde gaandeweg in zijn muziek een mix van ritme en blues, cowboysongs, gospel en jazz, evenals New Orleans’ Mardi Gras-muziek, boogie, barrelhouse-piano en funk - of ‘fonk’, zoals hij het uitsprak. Hij produceerde meer dan dertig albums. Hij werd in 2011 opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame.

Gloria Vanderbilt (95), kunstenares en mode-ontwerpster - 17 juni

Gloria Vanderbilt hoorde bij de steenrijke Amerikaanse familie van Nederlandse afkomst, Vanderbilt. Ze was vooral bekend als artieste, designer en vanwege de naar haar genoemde parfumlijn. Ze was het enige kind van Reginald Claypoole Vanderbilt en zijn tweede vrouw Gloria Morgan. Gloria trouwde vier keer. Eén van haar echtgenoten was de bekende regisseur Sidney Lumet, van wie ze scheidde in 1963. Naast haar echtgenoten werd ze nog gelinkt aan enkele bekende namen, zoals Marlon Brando, Frank Sinatra, Roald Dahl en Gene Kelly. Enkele weken voor haar overlijden kreeg ze de diagnose maagkanker, waar ze uiteindelijk aan is bezweken. Op het moment van haar dood was ze ongehuwd.

Nora Tilley (67) , actrice - 20 juni

Nora Tilley (67), was bekend van rollen in onder meer ‘De Collega’s’, ‘Wittekerke’ en ‘Thuis’. De Vlaamse actrice leed aan de ongeneeslijke spierziekte Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) en had al bij haar diagnose om euthanasie gevraagd. “Nora had haar grenzen al een paar keer verlegd, maar toen na het gebruik van armen en benen ook haar stem wegviel, nam ze het voor haar onvermijdelijke besluit”, liet de familie weten. Ze overleed thuis in Putte. Op sociale media werd de profielfoto van de actrice ondertussen veranderd naar een symbolische foto van een glas champagne.

Cameron Boyce (20), acteur - 6 juli

De 20-jarige Boyce liet het leven op 6 juli door de gevolgen van een epileptische aanval. Cameron werd al jong bekend door rollen in de film ‘Grown Ups’ en Disneyserie ‘Jessie’. Hij speelde Carlos in de ‘Descendants’-films, waarvan de laatste na zijn dood pas in de zalen kwam.

Russi Taylor (75), de stem van Minnie Mouse - 26 juli

Taylor heeft een lange carrière achter de rug. Sinds 1986 was ze te horen als Minnie Mouse, de partner van Mickey. Daarnaast leende ze haar stem voor onder meer ‘The Simpsons’, ‘De Kleine Zeemeermin’ en ‘Buzz Lightyear of Star Command’. Minnie Mouse vormde niet alleen in de tekenfilms een setje met Mickey: Taylor zelf was sinds 1991 getrouwd met Wayne Allwine, de stem achter Mickey Mouse. Ze waren samen tot Allwine in 2009 overleed.

Rutger Hauer (75), acteur - 27 juli

De Nederlandse acteur Rutger Hauer is na een kort ziekbed overleden. Hauer overleed op vrijdag 19 juli in het Friese Beetsterzwaag. De uitvaart vond vandaag in besloten kring plaats. Dat heeft zijn familie laten weten. Hauer werd wereldberoemd dankzij zijn rol in ‘Blade Runner’. Hij is ook onder meer bekend van de film ‘Turks Fruit’. Hauer begon eind jaren zestig zijn carrière met stukken van Shakespeare en Vondel bij de Noorder Compagnie. Hij werd gespot voor de hoofdrol in de populaire serie ‘Floris’ (1969). ‘Turks Fruit’(1973) maakte hem echt beroemd en ‘Soldaat van Oranje’ (1977) betekende zijn ticket naar Hollywood. Daar werd hij een gevierd en veelgevraagd acteur, met onder andere ‘Blade Runner’ (een sf-film die overigens plaatsvindt in 2019; nvdr), ‘The Hitcher’, ‘Nighthawks’ en ‘Escape from Sobibor’. In 1988 won hij een Golden Globe voor deze imposante rol. Maar ook kroop hij in films van wat minder allooi en met minder budget net zo lief in de huid van psychopaten, nazi’s en vampiers.

Jeffrey Epstein (66), zakenman - 10 augustus

De voor kindermisbruik veroordeelde miljardair Jeffrey Epstein (66) stapte dit jaar uit het leven. Zijn lichaam werd teruggevonden in zijn cel in de Amerikaanse federale gevangenis, waar hij op dat moment werd vastgehouden. Epstein werd na een eerdere zelfmoordpoging in de cel al strenger bewaakt, maar tevergeefs. Het proces rond zijn vermeende medeplichtigen, zoals zijn vriend Ghislaine Maxwell en de Britse prins Andrew, loopt nog steeds.

Christina der Nederlanden (72), prinses - 16 augustus

De Nederlandse prinses Christina is op 72-jarige leeftijd overleden. Het stoffelijk overschot van de prinses, de vierde dochter van Juliana en Bernhard, werd overgebracht naar de Koepel van Fagel op het terrein van Paleis Noordeinde, waar in besloten kring afscheid werd genomen. De crematie vond eveneens in beslotenheid plaats.

Robert Mugabe (95), president - 6 september

Robert Mugabe, de gewezen president van Zimbabwe, is overleden op 95-jarige leeftijd. In 1963 stichtte hij de Zimbabwe Afrikaanse Nationale Unie (ZANU). Vanaf 1964 zat Mugabe tien jaar gevangen in een Rhodesische gevangenis. Intussen verklaarde in 1965 de blanke premier Ian Smith Rhodesië onafhankelijk. Na zijn vrijlating begon Mugabe een gewapende strijd tegen Smith: de zwarte bevolking eiste meer zeggenschap van de blanke regering. Smiths blanke minderheidsregime stortte na veertien jaar internationale druk en isolatie in. In 1980 werd Zimbabwe een republiek binnen het Britse Gemenebest en Robert Mugabe werd premier. Sinds 1987 bekleedde hij de functie van president. In 1999 kreeg de leider te maken met een steeds sterkere oppositie.

Het kostte hem bijna zijn ambt toen de kiezers in 2000 een grondwetswijziging massaal afwezen. Met behulp van knokploegen, loyale officieren en verkiezingsfraude wist hij lange tijd de absolute macht te behouden. De zittende president was in juni 2008 de enige kandidaat in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Hij kon zich daarom opnieuw tot staatshoofd laten beëdigen. Met intimidatie en geweld had Mugabe de winnaar van de eerste ronde Morgan Tsvangirai en diens aanhang buitenspel gezet. Het ontslag van zijn vicepremier en de latere president Emmerson Mnangagwa luidde uiteindelijk het einde van zijn heerschappij in. Daarmee joeg hij het leger en zijn eigen partij tegen zich in het harnas. Het leger plaatste Mugabe in november 2017 onder huisarrest en dwong hem op te stappen.

Fernando Ricksen (43), voetballer - 18 september

De oud-voetballer leed sinds 2013 aan de spierziekte ALS. Ricksen begon zijn carrière bij Fortuna Sittard en speelde daarna voor AZ, Glasgow Rangers, Zenit Sint-Petersburg en nogmaals Fortuna Sittard. Hij kwam twaalf keer voor Oranje uit.

Jacques Chirac (86), president - 26 september

De Franse ex-president Jacques Chirac is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij stierf volgens zijn schoonzoon vredig in het bijzijn van zijn naasten. Chirac was president van Frankrijk van 1995 tot 2007. Hij was ook burgemeester van Parijs en tweemaal premier. Zijn laatste jaren als politicus werden overschaduwd door corruptieschandalen. Na zijn politieke carrière werd hij, als eerste Franse ex-president ooit, veroordeeld voor financieel gesjoemel. Chirac kampte al langer met gezondheidsproblemen en verscheen al jaren niet meer in het openbaar.

Jessye Norman (74), zangeres - 30 september

In New York is de Amerikaanse operalegende Jessye Norman overleden. Ze stierf op 74-jarige leeftijd aan de complicaties van een ruggenmergletsel dat ze in 2015 had opgelopen. Een bloedvergiftiging en orgaanfalen werden de zangeres uiteindelijk fataal. Norman werd op 15 september 1945 geboren in Augusta, in de Amerikaanse deelstaat Georgia. Ze raakte bekend nadat ze zich eind jaren zestig in Europa vestigde. De Amerikaanse sopraan werd in 1999 in de Georgia Music Hall of Fame opgenomen, won in totaal vier Grammy’s en ontving in 2006 de Klassieke Edison Oeuvreprijs 2006 als bekroning van haar lange carrière. In 2012 kreeg de operazangeres overigens ook de “We Are Music Award” van het Gent Festival van Vlaanderen. Ze richtte voorts in haar geboortestad de Jessye Norman School of the Arts op, die gratis kunstvorming biedt aan begaafde leerlingen van het lager secundair onderwijs die zich geen privélessen kunnen veroorloven.

Marieke ‘Wielemie’ Vervoort (40), atlete - 22 oktober

Vervoort nam twee keer deel aan de Paralympische Spelen. In 2012 won ze in Londen een gouden medaille op de 100 meter sprint en een zilveren medaille op de 200 meter. In Rio de Janeiro in 2016 behaalde ze een zilveren medaille op de 400 meter en een bronzen medaille op de 100 meter. Wielemie leed aan een onomkeerbare verlammingsziekte, waarbij ze ondraaglijke pijnen moest trotseren. Ze koos uiteindelijk voor euthanasie.

Paula Sleyp (88), actrice - 9 november

Actrice Paula Sleyp was vooral bekend van haar rol als oma Paula in ‘Sesamstraat’. Daarnaast speelde ze onder meer mee in ‘Wittekerke’ (VTM). Sleyp was in de jaren 60 ook te zien in het legendarische ‘Kapitein Zeppos’. Daarin speelde ze de rol van roddeltante Liza. Voorts had ze ook nog rollen in ‘Thuis’ en ‘Witse’. In 2010 stopte ze met acteren. Paula Sleyp kampte al enkele jaren met gezondheidsproblemen.

Juice Wrld (21), rapper - 8 december

De Amerikaanse rapper Juice Wrld is op 21-jarige leeftijd overleden. De muzikant werd op de luchthaven Chicago Midway onwel en overleed even later in het ziekenhuis. Juice Wrld brak vorig jaar door met de hits ‘Lucid Dreams’ en ‘All Girls Are the Same’. Voorbij zomer trad de hiphopbelofte nog op tijdens Les Ardentes in Luik. De rapper heeft twee albums op zijn palmares: ‘Goodbye & Good Riddance’ en ‘Death Race For Love’. Zijn plotselinge dood heeft voor veel geschrokken reacties gezorgd bij collega’s, fans en andere liefhebbers.

Marie Fredriksson (61), zangeres van Roxette - 9 decemer

Marie Fredriksson, de zangeres van Roxette, is overleden op 61-jarige leeftijd. De Zweedse popster was al lange tijd ziek. Marie creëerde de groep Roxette samen met Per Gessle in 1986. Ze was vooral bekend van hits als ‘It Must Have Been Love’, ‘Joyride’, ‘Listen To Your Heart’ en ‘The Look’. In 2002 kreeg Marie te horen dat ze een hersentumor had, nadat ze herhaaldelijk uit het niets flauwviel. Na een succesvolle behandeling kon ze weer toeren. Met Roxette trad ze tussen 2009 en 2010 weer op, in diezelfde periode toerde ze ook solo. Ook in 2016 was er een tournee met Roxette, maar vanwege haar gezondheid moest Fredriksson die afbreken. Uiteindelijk overleed de zangers dan toch aan de gevolgen van de tumor.

Panamarenko (79) - 14 december

Panamarenko, die in 1940 geboren werd in Antwerpen, geldt als een van de belangrijkste Belgische kunstenaars van de twintigste eeuw. Maar zijn werk oversteeg het artistieke: hij was ook ingenieur, fysicus, uitvinder en visionair. Panamarenko maakte vliegtuigen, duikboten, auto’s, vliegende tapijten en vogels, steevast een combinatie van artistiek en technologisch experiment. In 2005 ging hij op pensioen, op zijn 65ste verjaardag. “Het is 2005 en ik ben 65. Ik ga met alle activiteiten stoppen. Vriendelijke groeten, Panamarenko”, schreef hij toen via fax aan het MuHKA. Voor de tachtigste verjaardag van Panamarenko in 2020 hadden zijn echtgenote en enkele dichte vrienden en medewerkers nog een ‘verrassingstribute’ uitgewerkt, in twee delen. Die bestond uit een pop-uptentoonstelling in de Antwerpse galerie Campo & Campo. In de zomermaanden zou daarop een vervolg komen in het MuHKA en in de Antwerpse binnenstad. In de pop-uptentoonstelling zouden zijn meest geliefde werken worden samengebracht, aangevuld met maquettes, zelden eerder geziene tekeningen, historische filmpjes en andere objecten van zijn imaginaire werken.

Melanie Panayiotou (55), zus van George Michael - 25 december

Dag op dag drie jaar na het overlijden van George Michael is nu ook zijn zus Melanie Panayiotou plots overleden. Melanie werd op Kerstmis dood aangetroffen in haar woning in Londen. Ze werd 55 jaar oud. Hoewel haar doodsoorzaak nog niet officieel bekend is gemaakt, zijn haar vrienden er rotsvast van overtuigd dat ze stierf aan een gebroken hart. “Ze heeft de dood van George nooit verwerkt.”