JAAROVERZICHT. Deze sterren lieten in 2018 het leven KDL

29 december 2018

12u00

Bron: Eigen berichtgeving 13 Showbizz Helaas moesten we dit jaar ook afscheid nemen van heel wat mensen. De ene liet het leven na een lange strijd tegen een ziekte, de andere ontnam zichzelf van het leven, maar alleszins worden ze erg hard gemist.

France Gall - 7 januari

De Franse zangeres France Gall bracht de laatste dagen van 2017 door op de afdeling intensieve zorgen van een Parijs ziekenhuis. Daar overleed ze uiteindelijk op 7 januari aan een longinfectie. De zangeres, die vooral bekend is van haar liedjes ‘Poupée de cire, poupée de son’ en ‘Ella elle l’a’, werd 70 jaar en streed al twee jaar in stilte tegen een tumor.

Lies Lefever - 10 januari

Op 10 januari trok een grote schokgolf door Vlaanderen toen bekend raakte dat comédienne Lies Lefever plots overleden was na een ongelukkige val in de keuken. Haar man Joost trof Lies kermend van de pijn op de vloer en belde meteen de hulpdiensten, maar hulp kon niet meer baten. Een autopsie kon niet duidelijk maken wat de precieze doodsoorzaak was. Lies werd 37 jaar oud en laat naast haar man ook twee zoontjes achter.

Terry ‘Tante Terry’ Van Ginderen - 30 januari

Vlaanderen moest op 30 januari afscheid nemen van Terry Van Ginderen, beter bekend als Tante Terry. De legendarische omroepster en tv-presentatrice, die eigenlijk Esther Verbeeck heette, overleed op 86-jarige leeftijd in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden aan de gevolgen van een longontsteking.

Rita Deneve - 31 januari

Ook zangeres Rita Deneve liet dit jaar het leven. Zij overleed op 31 januari op 73-jarige leeftijd. De zangeres, die in 1967 doorbrak in de talentenjacht Canzonissima op de BRT, had in 1971 een grote hit te pakken met ‘De allereerste keer’. Het nummer is uitgegroeid tot een tijdloze meezinger die het nog steeds goed doet op feesten. Rita was al een tijdlang ziek voor ze overleed.

Avicii - 20 april

De muziekwereld was in rouw toen op 20 april bekend raakte dat de Zweedse dj Avicii overleden was. De 28-jarige Tim Bergling, zoals de dj echte heette, werd levenloos in een resort in Oman aangetroffen. Pas een hele tijd later bevestigde de familie van Avicii de geruchten die al een tijdje de ronde deden: de dj had zichzelf van het leven beroofd. “Tim was een overwerkte perfectionist die reisde en hard werkte aan een tempo dat tot extreme stress leidde. Toen hij stopte met toeren (twee jaar voor zijn overlijden, nvdr.), wou hij een balans in het leven vinden, gelukkig zijn en doen wat hij het liefste deed: muziek maken”, vertelde de familie na zijn dood.

Joe Jackson - 27 juni

Joe Jackson, de vader van wijlen Michael Jackson, kampte de laatste jaren met een ziekte en een ongeneeslijke vorm van kanker. Die combinatie werd hem uiteindelijk fataal op 27 juni. Uit één van zijn laatste tweets werd duidelijk dat het echt niet goed ging met Joe. “Ik heb meer zonsondergangen gezien dan ik nu nog kan zien. De zon komt op als de tijd daar is en of je het nu leuk vindt of niet: de zon gaat onder als het zover is,” schreef Jackson bij een foto van zichzelf waarop hij naar de horizon staart. Joe werd 89.

Aretha Franklin - 16 augustus

Sinds 16 augustus zwijgt Aretha Franklin, The Queen of Soul, voorgoed. Aretha streed al jaren tegen kanker en de laatste jaren voor haar overlijden was ze ook ernstig ziek. De Amerikaanse zangeres had een carrière om U tegen te zeggen. Zo verzamelde ze achttien Grammy Awards, werd ze de eerste vrouw die een plaats kreeg in de Rock and Roll Hall of Fame en ontving ze in 1999 de hoogste Amerikaanse kunstonderscheiding, de National Medal of Arts. Bovendien kreeg ze in 2005 de Medal of Freedom, de hoogste onderscheiding voor een Amerikaans burger en werd ze door het tijdschrift Rolling Stone uitgeroepen tot beste zangeres ter wereld. In februari 2017 kondigde Aretha aan dat ze de muziekwereld vaarwel zou zeggen. Ze werd 76.

Burt Reynolds - 6 september

Ook de meest legendarische snor van het witte doek is niet meer. Burt Reynolds overleed op 6 september op z’n 82ste aan een hartaanval. Reynolds groeide dankzij een reeks romantische komedies en een lange lijst actiefilms waarvoor hij veelal zelf de stunts deed uit tot een echte Hollywoodlegende. Toen de acteur een paar jaar geleden in een interview de vraag kreeg voor zichzelf een grafschrift te bedenken, antwoordde hij: “Hij had een fantastisch leven en deed zijn best, zijn uiterste best, om niemand pijn te doen.” De jongste jaren sukkelde Reynolds ietwat met zijn gezondheid. In 2011 onderging hij een bypassoperatie, twee jaar later werd hij met uitdrogingsverschijnselen opgenomen na een griep.

Mac Miller - 7 september

Mac Miller was de zoveelste muzikant die het afgelopen jaar het leven liet. De rapper, en ex-vriend van zangeres Ariana Grande, werd op 7 september dood aangetroffen. Uit het rapport van de lijkschouwer bleek dat hij overleed aan een mix van fentanyl en cocaïne in combinatie met alcohol. Toen de hulpdiensten bij hem thuis arriveerden, was hij al overleden. De rapper ging al langer gebukt onder verslavingsproblemen. Dat was ook één van de redenen waarom zijn relatie met Ariana Grande op de klippen liep.

Charles Aznavour - 1 oktober

In de nacht van 30 september op 1 oktober overleed de Franse zanger, liedjesschrijver en acteur Charles Aznavour op 94-jarige leeftijd. Aznavour groeide uit tot één van de grootste Franse zangers van de twintigste eeuw, die - mede dankzij z’n meertaligheid - wereldwijd roem oogstte. Daarnaast was hij ook nog eens een verdienstelijk acteur die in tientallen films speelde.

Walter Capiau - 4 oktober

Begin oktober kwam het nieuws dat Walter Capiau overleden was. De man die ‘Rad van Fortuin’ tot een begrip maakte, werd 80. Het ging al enige tijd niet goed met de televisiemaker, die in de zomer van dit jaar geconfronteerd werd met ongeneeslijke maagkanker. Walter, die op 28 oktober 81 jaar zou worden, was een onbetwiste vedette in Vlaanderen, tot hij zes jaar geleden in opspraak kwam en moest bekennen dat hij in een affaire rond pedofilie was beland. Vlaanderen reageerde onthutst toen twee mannen vertelden dat ze als tieners waren aangerand door Capiau. Op het moment van de feiten waren zij 13 jaar, en was Walter hun scoutsleider van 24. Schoorvoetend gaf Capiau de feiten toe. Amper twee dagen na zijn overlijden werd Capiau begraven op de grafheuvel van de begraafplaats Campo Santo in de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg.

Stan Lee - 12 november

Hartfalen en bijkomende ademhalingsproblemen werden de Amerikaanse stripauteur Stan Lee, die voor Marvel Comics een hele reeks wereldberoemde personages creëerde, op 12 november fataal. De man overleed op 95-jarige leeftijd. Lee was de geestelijke vader van onder anderen Spider-Man, de X-Men en de Hulk. De strips van Marvel, waarvan Stan Lee zowel hoofdredacteur, uitgever als voorzitter was, werden de afgelopen tien jaar vrijwel allemaal verfilmd en brachten in totaal 20 miljard dollar op. De Marvel-legende leed ook aan een afwijking die ervoor zorgde dat er voedsel en speeksel via inademing in de longen belandde.

Luc Deflo - 26 november

De Vlaamse schrijver Luc Deflo is op 26 november overleden in het AZ Sint-Maarten in zijn geboortestad Mechelen. Hij werd 60. De populaire misdaadschrijver was al langer ernstig ziek en werd begin november nog opgenomen op de spoedafdeling van het ziekenhuis. In totaal schreef Deflo 35 romans, voornamelijk psychologische thrillers die zich vaak in Mechelen afspelen. Er werden naar schatting meer dan 650.000 exemplaren van zijn oeuvre verkocht in Vlaanderen. Zijn meest recente thriller, ‘Verdorven’, dateert van september 2018. Daarnaast schreef Deflo toneelstukken, luisterspelen en scenario’s.

Désirée Viola - 7 december

Désirée Viola, bekend als prinses Roos in de Studio 100-reeks 'Prinsessia’, liet het leven op 7 december. De 26-jarige actrice ontnam zichzelf van het leven. “Désirée was het licht, onze zon, onze ster, onze prinses… een dochter uit de duizend”, reageerde haar vader Patrick op haar dood. “Er zijn geen woorden voor dit verdriet, enkel tranen. Iedereen vraagt waar ze ons mee kunnen helpen, het antwoord is eenvoudig. Hou van haar zoals ze was, denk aan haar zoals ze was, maak een gouden randje rond jouw herinneringen.” Hij hoopt dat de dood van zijn dochter zelfdoding bespreekbaar zal maken. Heel wat collega’s, waaronder Nora Gharib, James Cooke en Michiel De Meyer reageerden verslagen op het plotse overlijden van Désirée.

Jean-Pierre Van Rossem - 13 december

In het UZ Jette is Jean-Pierre Van Rossem afgelopen donderdag overleden. De ex-beursgoeroe werd 73 jaar. Van Rossem sukkelde al geruime tijd met zijn gezondheid en werd twee dagen voor zijn dood nog met spoed overgebracht van zijn appartement in Kapelle-op-den-Bos naar het ziekenhuis, waar hij later ook overleed. De doodsoorzaak is nog onbekend. Van Rossem stond bekend als een enfant terrible. In november van dit jaar kreeg hij opnieuw twee jaar effectieve celstraf en werd er 390.000 euro verbeurdverklaard wegens valsheid in geschrifte, witwassen, belastingfraude en oplichting. “Mij krijgt ge nooit meer in den bak. Ik val nog liever dood”, sprak hij toen in zijn laatste interview met Het Laatste Nieuws.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.