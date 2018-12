JAAROVERZICHT. De opvallendste relatiebreuken van 2018 KDL

28 december 2018

12u00 0 Showbizz Naast heel wat liefdesgeluk, waren er het afgelopen jaar ook een groot aantal liefdesbreuken. Wij zetten de opvallendste even op een rijtje.

Cath Luyten & Frank Raes

Nadat ze meer dan vijftien jaar een koppel vormden en veertien jaar als een getrouwd stel door het leven gingen, zijn VRT-sportjournalist Frank Raes en presentatrice Cath Luyten uit elkaar. “Dit is in onderling overleg beslist”, vertelden ze begin december. De zorg voor hun tienjarige zoon Bill blijft voor beiden de grootste prioriteit. Kort na de bekendmaking van de breuk werd door twee mensen uit haar entourage gefluisterd dat Cath ondertussen al een nieuwe relatie zou hebben. Volgens hen gaat het over een leeftijdsgenoot met wie ze samenwerkt voor het pakkende Eén-programma ‘Vandaag Over Een Jaar’, waarvan momenteel een tweede reeks wordt gedraaid.

Jennifer Aniston & Justin Theroux

Midden februari raakte bekend dat Jennifer Aniston en Justin Theroux na minder dan drie jaar de stekker uit hun huwelijk hadden getrokken. “Deze beslissing werd eind vorig jaar met wederzijdse instemming en liefde gemaakt”, lieten de twee weten. Justin heeft ondertussen al een nieuwe vriendin, Jennifer is nog steeds vrijgezel.

Karl Vannieuwkerke & Ellen

Midden maart raakte bekend dat sportjournalist Karl Vannieuwkerke en zijn vrouw Ellen al een aantal maanden uit elkaar waren. “We waren de voorbije jaren uit elkaar gegroeid, maar gaan in de beste verstandhouding uit mekaar. We staan allebei voor 100% achter deze keuze”, vertelde Karl. De twee waren bijna achttien jaar getrouwd en hebben twee kinderen samen. Een tijdje na de breuk begon Karl een nieuwe relatie, Caroline, een dierenarts, is de gelukkige. “Na mijn scheiding leek me beter om me anderhalf tot twee jaar niet open te stellen voor een nieuwe liefde. En dan passeert na anderhalve maand een vrouw van wie je denkt: ‘Wat overkomt mij hier?’ Ik was verliefd en heb mij daarvoor opengesteld. Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. Caroline is de vrouw met wie ik de volgende vijftig jaar wil doorbrengen.”

Ian & Tascha

Ian en Tascha verbluften heel Vlaanderen dit jaar met hun acrobatische dans en wonnen zo eind mei de vijfde editie van ‘Belgium’s Got Talent’, maar het bleek echter nefast voor de relatie van het koppeltje: eind juni gingen ze uit elkaar.

Pieter Aspe & Conny

Sinds zijn muze Bernadette in de zomer van 2016 overleed, zat het Vlaanderens bekende misdaadauteur niet echt mee in de liefde. Op de Boekenbeurs vorig jaar werd hij op slag verliefd op Els, maar die gevoelens bleken niet wederzijds, want na negen dagen was de liefde alweer gedoofd. Nadien leek Pieter het liefdesgeluk te vinden bij Conny, maar helaas kwam na een halfjaar ook aan die relatie een einde. “Het verschil in levensstijl was te groot”, zei hij daarover in Dag Allemaal. Ondertussen is Pieter alweer vrijgezel af. Een week nadat hij zijn huidige vriendin Tamara leerde kennen, vroeg hij haar al ten huwelijk. “Voor het eerst sinds de dood van Bernadette voel ik me zó goed bij een vrouw”, klinkt het.

Esther & Tim en Lieve & Aljosja

Ook dit jaar namen enkele vrijgezellen deel aan het vtm-programma ‘Blind Getrouwd’. Na het hele avontuur besloten drie van de vijf samengestelde koppels getrouwd te blijven, maar uiteindelijk lieten Esther en Tim eind mei en Lieve en Aljosja begin november weten dat ze toch besloten hadden om te scheiden. Toon en Frie zijn uiteindelijk het enige koppel dat nog steeds getrouwd is.

Johan Vansummeren & Jasmine Vangrieken

Ex-zwemster Jasmine Vangrieken en voormalig wielrenner Johan Vansummeren hebben hun liefdesbreuk meer dan een half jaar geheim kunnen houden. Pas in juni raakte bekend dat de twee niet langer een koppel vormen. Jasmine vertelde toen dat ze al sinds oktober alleen in een appartement woont. “Maar ik kan niet zeggen dat dit de beste acht maanden van mijn leven zijn geweest”, vertelde ze destijds in Het Belang van Limburg. De twee waren dertien jaar een koppel, waarvan vijf jaar getrouwd. Het huwelijksaanzoek kwam er in 2011, voor het oog van de camera, na Vansummerens glorieuze overwinning in Parijs-Roubaix.

Liam Payne & Cheryl Cole

Na heel wat geruchten bevestigden Liam Payne en Cheryl Cole midden november dat ze inderdaad uit elkaar zijn. Liam en Cheryl begonnen in 2016 te daten en in maart van 2017 kondigden ze de geboorte van hun zoon Bear aan. De twee maakten hun breuk bekend via een berichtje op Twitter. “Cheryl en ik zijn verdrietig dat we moeten aankondigen dat onze wegen scheiden. Het is een moeilijke beslissing voor ons geweest”, schreef het voormalig One Direction-bandlid in zijn post. Cheryl plaatste een bijna identiek bericht.

Paris Hilton & Chris Zylka

Het leek erop dat Paris Hilton met Chris Zylka eindelijk de man van haar leven gevonden had. Nadat hij haar begin januari tijdens een wintersportvakantie in Aspen ten huwelijk vroeg met een ring die 1,7 miljoen euro waard was, vertelde de hotelerfgename dan ook dat ze van hun huwelijk “het huwelijk van de eeuw” gingen maken. Maar toch liep het fout. De twee gingen midden november uit elkaar.

Tim & Deborah

Hun liefde voor elkaar leek aanvankelijk ijzersterk. Tim had nog pas voet gezet op Thaïse bodem of hij verkondigde al dat hij geen scheve schaats zou rijden tijdens ‘Temptation Island’ en dat hij zijn vriendin Deborah tijdens het weerzien ten huwelijk zou vragen. Maar amper enkele dagen na de start van het programma ging Tim al vreemd met verleidster Cherise en hij werd hij tot over zijn oren verliefd. Als snel werd voor iedereen duidelijk dat Cherise een spelletje speelde, alleen had Tim dat nog niet door.

Ariana Grande & Pete Davidson

Na haar breuk met rapper Mac Miller, die onlangs overleed na een overdosis, viel Ariana Grande voor de charmes van een andere muzikant: Pete Davidson. En het ging erg snel tussen de twee. Amper enkele weken nadat ze een koppel werden, verloofden ze zich. Vijf maanden later moesten Pete en Ariana echter bekennen dat ze uit elkaar waren. De twee maakten wel snel uit wie wat kreeg. Zo blijft zij in de luxeflat wonen die ze deelden - omdat zij die volledig betaalde - en mag ze ook het miniatuurvarkentje houden dat ze samen adopteerden. Ariana gaf op haar beurt haar verlovingsring ter waarde van 100.000 dollar, omgerekend zo’n 86.600 euro, terug.

Channing Tatum & Jenna Dewan

Voor heel wat mensen waren Channing Tatum en Jenna Dewan een topkoppel, maar toch bleef de liefde tussen de twee niet duren. Na negen jaar huwelijk vroegen de twee acteurs de scheiding aan. “We zijn jaren geleden voor elkaar gevallen, en er is niets veranderd aan hoeveel we van elkaar houden. Maar de liefde is een prachtig avontuur waarin we momenteel verschillende wegen inslaan”, klonk het in de bekendmaking. De twee leerden elkaar kennen tijdens de opnames van de dansfilm ‘Step Up’ in 2006. Ze trouwden in 2009 en hebben een dochter van bijna vijf. Ondertussen hebben zowel Channing als Jenna al een nieuwe partner. Channing is sinds enkele maanden samen met zangeres Jessie J, Jenna met acteur Steve Kazee.