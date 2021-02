Jaap Reesema verwelkomt derde zoon: “Niet gepland, maar een wonder”

De naam Ted komt uit het Grieks en zou ‘godsgeschenk’ betekenen. Kim en Jaap vertalen het vrij als ‘wonder’, een passende naam. ‘Nu wij niet meer praten’-zanger Jaap (die ook een hit scoorde met ‘Kom Wat Dichterbij’ van Regi, dankzij ‘Liefde Voor Muziek’) en Kim verwelkomden zoons Muck en Youp eerder na ivf-behandelingen. Het stel had nooit verwacht dat ze nog via de natuurlijke weg zwanger zouden raken. Maar toen Kim flauwviel tijdens met mountainbiken en haar buik ondanks toegewijd trainen alleen maar zag groeien, wist ze afgelopen zomer hoe laat het was.

Hoewel het derde kindje erg welkom is, was het schrikken. “We waren helemaal blij met ons gezinnetje met twee kinderen, het huis is daarop ingericht, ons leven is daarop ingericht. En ineens was dat veranderd en was ik zwanger’’, zei ze. “Dat gevoel van ‘dit kan niet’, dat hebben we heel lang gehad. Van: hoe dan en hoe gaan we dit doen? We konden het gewoon niet geloven.’’