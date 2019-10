Jaak Van Assche over polygamie: “Als je al eens een andere mooie vrouw ziet, dan kan je je zinnen eens verzetten” KDL

08 oktober 2019

17u02

Bron: Radio 2 1 Showbizz Jaak Van Assche (79),bekend van zijn rollen in ‘De Collega’s’ en ‘F.C. De Kampioenen’, heeft in het Radio 2-programma ‘De Rotonde’ van Christel Van Dyck openhartig gepraat over seksualiteit.

Jaak, die het levenslicht zag in 1940, vertelde Christel dat er vroeger thuis niet over liefde en seks gesproken werd omdat dat privé was. “Dat is er bij mij ingebakken. Wij wisten niets. ‘Dat wijst zijn eigen uit’, zei mijn moeder altijd. Mijn jongste broer lacht daar soms mee. Ik weet dat als ik pas getrouwd was, mijn broer vroeg: ‘Heeft dat zijn eigen nu uitgewezen?‘. Ik heb toen gezegd: ‘De hele nacht heeft het zich uitgewezen’”, vertelt Jaak.

Preutse opvoeding

De reden van zijn preutse opvoeding is niet ver te zoeken. De ouders van Jaak zaten vroeger allebei in een katholiek pensionaat. “Seks was de allergrootste zonde in de katholieke kerk. Dat was nog straffer dan doodslag, denk ik. Ik heb het allemaal zelf moeten ontdekken.”

Polygaam

In een interview vertelde Jaak ooit dat elke man van nature polygaam is, maar dat het voor de goede gang van zaken beter is om monogaam te zijn. Een uitspraak waar hij bij Christel verder op ingaat. “Met polygaam bedoel ik, als je al eens een andere mooie vrouw ziet, dan kan je je zinnen eens verzetten, bij manier van spreken. Wat trouwens al verboden is door de 10 geboden. Je mag er zelfs niet aan denken. Het gras lijkt soms gewoon groener aan de overkant, dat bedoel ik. Water bij de wijn doen is een gouden regel. Mekaar door en door kennen om in balans te zijn. En verantwoordelijkheid. Dat is heeft er ook heel veel mee te maken. Je mag mensen niet in de steek laten als het erop aankomt. Echtscheidingen breken niet alleen harten, ze doen mensen pijn. En daar ben ik toch gevoelig voor. Iemand pijn doen dat zal ik toch zoveel mogelijk vermijden. Zeker niet bewust pijn doen.”

80 worden

Jaak had het met Christel ook nog over zijn leeftijd. “In mijn geest ben ik nog 25, maar fysiek voel ik die leeftijd natuurlijk langs alle kanten. Ik herinner me dat ik het best moeilijk had met 30 worden. Maar dat is intussen zo lang geleden,” lacht de acteur. Jaak is ook best tevreden over zijn leven, zo blijkt nog. “Als ik erop terugkijk, denk ik niet dat ik vaak ongelukkig ben geweest in mijn leven.”

Het hele interview kan je hier herbeluisteren.